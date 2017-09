Congo-Kinshasa: Les « bana ya vernis » et les cireurs en difficulté !

«Il n'y a pas de sot métier mais il n'y a que de sottes gens », dit une sagesse courante. Ces hommes et garçons forts, se recherchant par de petits travaux manuels pour nouer les deux bouts du mois et subvenir aux besoins de leurs familles, font face et à des difficultés dans l'exercice de leur métier et à la dépréciation monétaire.

Voilà l'écho récolté, lors d'une descente sur terrain, sur la Place Kintambo/Magasin et au Rond point Moulaert, mercredi 6 septembre dernier. Ils sont, d'après eux, butés à quelques difficultés en exerçant leur métier au quotidien.

La République Démocratique du Congo traverse un chaos dans presque tous les secteurs de la vie tant privée que professionnelle. Les « bana ya vernis » ou «bana ya Mazaka» et les cireurs des souliers passent leurs temps à bosser dur non pas comme ces Kuluna qui ne cessent de troubler ou mettre mal à l'aise la population congolaise, en général, et Kinoise, en particulier, jour et nuit.

Les cireurs de la place Kintambo Magasin désapprouvent certains soucis qu'ils rencontrent dans l'exercice quotidien de leur métier, entre autres, les menaces de la police le long des rues, l'augmentation du prix des outils de leur travail dû à la dépréciation du Franc Congolais face au Roi dollar.

Ils passent des fois des jours, voire des semaines sans travailler. Tout ceci à cause de la police qui ne laisse pas ces derniers tranquilles dans la réalisation de leurs tâches.

«Je suis diplômé d'Etat depuis 2012. Faute de moyens financiers, je n'ai pas pu continuer les études universitaires et, pour ne pas rester sans rien faire, je me suis plongé dans le métier de " bana ya vernis " pour ne fût-ce que subvenir à quelques petits besoins primaires notamment, me nourrir, me vêtir mais également, louer la maison. Et, pourtant, je compte un jour reprendre le chemin universitaire si les moyens me le permettent », révèle un cireur.

La dépréciation de la monnaie nationale a bouleversé certaines choses surtout dans la hausse du prix des outils de notre travail manuel, tels que le petit flacon de vernis qui coûtait auparavant 500FC maintenant, ce dernier coûte 700 FC, voir même 800 FC alors que cela ne me permet pas aux « bana ya vernis » de réaliser des bénéfices puisqu'ils paient leurs produits à des prix très élevés. Mais, en effectuant ce travail, ils le font à un moindre prix par rapport au coût d'achat. Ils mettaient du vernis à 300 FC dans le temps et ces jours-ci, ils le font à 500 FC. Là, c'est juste pour le simple soin des mains et pour des faux ongles donc, des ongles artificiels, fruit d'une œuvre humaine et non une œuvre divine, sont plus coûteux, ils varient entre 2500 FC et 3500 FC et, pourtant, dans les années passées, ce n'était pas si onéreux.

Les cireurs des souliers, quant à eux, ils n'ont pas assez de difficultés concernant l'instabilité du taux de dollar. Ils se plaignent juste des tourments causés le long des routes par des éléments de la Police Nationale et disent que c'est une stratégie qu'ils utilisent pour trouver un peu d'argent.