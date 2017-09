Congo-Kinshasa: Consolidation et émergence du parti - Dieudonné Nkishi appuie sur l'accélérateur !

Les cadres du Parti politique "Congo Positif", CP, se sont réunis samedi 9 septembre dernier, en matinée politique au siège National du Parti, situé au n°121 de l'Avenue Croix Rouge dans la commune de Kinshasa, autour de leur Président National, Dieudonné Nkishi Kazadi.

Ce dernier, déterminé à hisser très haut l'étendard du parti, a procédé, en premier lieu, à la dotation en matériels de travail à la "ligue des jeunes" de sa formation politique. Ensuite, il a remis des diplômes de participation à la formation sur les notions de droit constitutionnel à des dizaines des membres qui ont été soumis à l'école de la Loi Fondamentale du pays. Enfin, il a cosigné le protocole d'accord entre son parti Congo Positif et le Centre Hospitalier Molende, représenté par son propriétaire, Adelard Kudimba Kasende, portant sur le travail dans tous les domaines médicaux et ce, pour tous les membres du partis régulièrement inscrits.

Lancé officiellement le 1er mai 2017, le parti politique "Congo Positif, parti anti-chômage, avant-garde, et parti-école, connaît un tournant décisif. Son Président National, avec tous les membres fondateurs, se sont engagés à lutter contre le chômage, en aidant les militants et le peuple congolais, en général, à avoir un emploi avec rémunération descente. En plus, la lutte de son implantation et de sa survie sur toute l'étendue du territoire national, le bien-être de ses membres et du congolais, le respect des dispositions démocratiques relatives à l'alternance démocratique, à la gouvernance, à l'emploi et à la rémunération, sont au centre de l'action de cette jeune formation politique.

Comment relever ces défis?

Formation et remise de brevets

Pour Dieudonné Nkishi, le changement et l'émergence du parti et de la RD. Congo passe par la formation et la conscientisation. C'est dans cette optique qu'une formation d'un mois portant sur les notions de droit constitutionnel, assurée par un juriste patenté et de renon, en la personne de Me Claudel Tshikamba Nawej, a été organisée par le parti. Après ces assises, les participants ont reçu, des mains du Président National, sous l'œil vigilant du formateur, leurs brevets de participation à la formation. Pour Dieudonné Nkishi, c'est un armement majeur pour barrer la route à la violation de la Constitution et de ses dispositions sacrées ainsi qu'inhérentes à la vie humaine. Il a, donc, chargé ceux qui ont reçu ces nouvelles connaissances, de les transmettre également aux autres membres. En plus, il a déclaré, haut et fort, qu'il y a d'autres formations à venir. Il s'agit de la formation sur l'engagement citoyen, le processus électoral et sur la communication...

Remise des matériels de travail

Une chose est de créer un parti, une autre est de le doter des moyens nécessaires devant conduire à sa consolidation. Les français ne disent-ils pas: "qui veut aller loin, ménage sa monture" ? En ordre de bataille, Nkishi Kazadi s'est cassé en mille morceaux pour trouver du matériel pimpant neuf à la jeunesse en vue d'optimiser le travail du parti. Il a remis des ordinateurs, papiers duplicateurs, imprimantes, un local et autres accessoires à la Présidence de la ligue des jeunes pour qu'elle amorce le processus d'implantation du parti. Ce, avant de leur confier une mission particulière. "Maintenant, vous avez tout pour travailler. Il n'y a plus d'excuses à votre égard. Allez-y ! Travaillez et transmettez la vision du parti à tous les congolais et faites adhérer plusieurs membres. Vous avez ma bénédiction", a-t-il déclaré.

Protocole d'accord pour les soins de santé

"Nul n'ignore combien coûtent les soins médicaux en RDC. Mû par la volonté de voir tous les membres du parti en bonne santé et de se tenir débout pour défendre les intérêts du peuple congolais et de l'emploi, en particulier, j'ai négocié un protocole d'accord avec un grand centre hospitalier reconnu pour son professionnalisme de haut niveau", a déclaré le Président du CP, avant la signature dudit document. Il y a lieu de noter que CP a signé un partenariat de travail avec le centre hospitalier Molende dans différents domaines de santé, conformément aux dispositions statutaires pour la concrétisation de projet de société du parti.

MOLENDE a son siège social sur le numéro 215 de l'avenue Bondo dans la commune de Ngiri-Ngiri, référence croisement des avenues Kasa-Vubu et Bondo après l'arrêt de Bandal/Kimbondo. Selon la convention, a expliqué Dieudonné Nkishi, les frais de soins de santé ainsi que ceux des examens seront payés en moitié par le patient et l'autre sera supportée par le parti. C'est donc l'opération 50/50. Cependant, seuls les membres ayant leurs cartes du parti sont bénéficiaires de ces avantages. En plus, ces dispositions s'appliquent pour toute sorte de maladies, voire pour l'accouchement.