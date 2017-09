Congo-Kinshasa: Arbitrage!

La semaine qui s'ouvre aujourd'hui se révèle déterminante, pour la République Démocratique du Congo, tant des grands rendez-vous sont consignés dans des agendas, même des agendas cachés.

Premièrement, c'est ce lundi, 11 septembre, qu'intervient un grand test sur la reprise effective de classes. En effet, depuis le 4 septembre, jour officiel de la rentrée scolaire, les bleus- blancs étaient rares dans les rues, voire dans les écoles. Ce n'était qu'un trompe-l'œil. Cette fois-ci, l'on se rendra à l'évidence si, réellement, la grève des enseignants a été levée ou si ce n'était qu'un leurre. Deuxièmement, et quand bien même les officiels ne l'ont pas encore annoncé, l'information court les rues. En effet, il ressort des sources recoupées, sous la toile, que le mardi, 12 septembre, le Chef de l'Etat, Joseph Kabila, pourrait effectuer un déplacement pour la France où son homologue Emmanuel Macron l'attend pour des échanges bilatéraux. Il est peut-être difficile de ne pas y croire, parce que son émissaire, le Premier ministre Bruno Tshibala y séjourne déjà.

Certainement que des questions politiques sur les enjeux de l'heure au pays figureront en première ligne. Si au pays, le 15 septembre consacre la rentrée parlementaire, qui doit normalement permettre aux deux Chambres du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, de finaliser l'adoption des lois essentielles et la révision de la loi électorale, en dehors d'autres matières, c'est plutôt le 18 de ce mois qu'une réunion de haut niveau sur la RDC va se tenir à New York, aux Etats-Unis d'Amérique, à la session de l'Assemblée Générale des Nations Unies.

Et pour cause ! Au Congo-Kinshasa, la situation politique devient de plus en plus inquiétante, si pas délétère. Quand l'on se réveille un matin, l'on se doit de dire, c'est par la grâce de Dieu. C'est qui est tout aussi évident. Mais, c'est parce que les acteurs politiques se laissent aller à tous les coups, et sans retenue. Il semble même que cette notion est dépassée, mieux, elle est moyenâgeux ; au point que les uns et les autres s'administrent des coups même en dessous de la ceinture, ce qui est qualifié de «faux coups» dans les arts martiaux, qui se veulent pourtant être une école enseignant à la fois une technique de combat, la connaissance et la maîtrise de soi.

En effet, le politique congolais n'hésite pas à insulter, à se lancer des diatribes, des quolibets, des imputations dommageables, à monter des cabales méphistophéliques pour disqualifier l'autre. Dans les débats à travers les médias, dans les écrits, ce sont des prises de becs sans précédents. Majorité présidentielle et opposition ne se font guère de cadeau. Ça et là, des intimidations, des arrestations, mais aussi des libérations des prisonniers.

Du côté opposition, des actions de terrains sont en cours et d'autres sont projetées pour l'avenir, comme ceux prévus pour le 1er octobre prochain. Que de trouver solution au pays, les mêmes conflits se déportent pour l'Europe et les Etats-Unis d'Amérique, où ce sont plutôt des grands lobbies qui s'affrontent dans les grandes instances décisionnelles internationales. Qui viendra les départager, pour apporter la paix au Congolais qui en pâti de la rixe des géants? Vraisemblablement que les Nations Unies, qui vont scruter les positions des uns et des autres, se feront leur propre religion, pour un arbitrage qui va ramener les acteurs à l'organisation des élections. Est-ce dans le cadre de l'Accord de la Saint Sylvestre, qui a fixé un deadline au 31 décembre 2017 ? On le saura bien dans quelques jours.