Congo-Kinshasa: Objectifs de Développement Durable. RDC - Le Gouvernement s'engage à accompagner les activités de Global Compact

Pour le développement des stratégies de responsabilité sociétale des entreprises en vue d'atteindre les 17 Objectifs de Développement Durable, une plateforme Mondiale qui favorise le partenariat et la synergie des entreprises, des pouvoirs publics, la société civile et les Nations Unies vient de voir le jour en République Démocratique du Congo.

Il s'agit de Global Compact Network RDC dont la direction est assurée par Madame Monique Gieskes. La cérémonie de lancement officielle s'est déroulée le 7 Septembre dernier, au Pullman Hôtel, à la Gombe, en présence de plusieurs invités de marque.

Représentant le Chef du Gouvernement, Bruno Tshibala empêché, Me Tshibangu Kalala, Ministre prêt du Premier Ministre, a remercié les dirigeants de Global Compact Network RDC pour cette initiative citoyenne si louable qui prône la pleine participation active des différentes entreprises du pays.

Aujourd'hui, dit-il, les entreprises doivent avoir un comportement différent, tout en étant des partenaires et non adversaires. A l'en croire, le Réseau Global Compact vise à promouvoir l'implication effective des entreprises dans la réalisation des 17 Objectifs de Développement Durable( ODD) basés sur quatre axes prioritaires notamment, la lutte contre la corruption, la protection des droits humains, la préservation de l'environnement ainsi que les normes de travail. Au nom de son Chef, il s'est réjouit de voir que Global Compact s'inscrit dans la réalisation de ces 17 ODD.

«Nous nous réjouissons de voir que Global Compact s'installe dans notre pays et que son réseau entend devenir un partenaire pour promouvoir le développement durable dans notre pays. Le Gouvernement va soutenir les activités de Global Compact dans notre pays à condition que ces activités s'inscrivent dans le respect strict de la Constitution et des lois du pays », a-t-il précisé.

Pour le Dr Mamadou Diallo, Représentant Spécial Adjoint du Secrétaire Général des Nations Unies, les ODD sont non seulement une déclaration d'intention mais aussi, une feuille de route que le monde s'est donné pour pouvoir reculer la pauvreté , améliorer les conditions de vie et créer un monde plus solidaire, raisonnable et juste dans la répartition des revenus mais également, dans la protection du patrimoine commun que constitue la planète terre.

Profitant de cette occasion, il a demandé au Gouvernement d'impulser les différents ministères sectoriels pour qu'à travers ce partenariat, puisse émerger et devenir réalité un climat d'affaires amélioré, condition essentielle pour la réalisation du rêve d'émergence de la RDC. Selon lui, un tel climat d' affaires serein et incitatif, permettrait à des entreprises phares de la RDC d'être à la pointe du développement et d'amélioration des conditions de vie de la population, tout en leur permettant de réaliser des retours sur investissement appropriés.

L'Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas a souligné que le Pacte Mondial des Nations Unies en RDC est un programme qui reconnaît le rôle clé des entreprises au respect du développement économique. «Ce programme reflète l'importance d'un monde où sont combinés le développement durable, la responsabilité sociétale des entreprises et les normes commerciales responsables», a-t-il renchéri.

Par ailleurs, il a rappelé que les Pays-Bas ont soutenu l'introduction du Pacte Mondial des Nations Unies en RDC parce que le futur de la planète, la seule option est le développement durable dans tous les domaines économiques. Raison pour laquelle, seule une économie durable peut soutenir une véritable croissance.

Madame Monique Gieskes, Présidente du Réseau Global Compact RDC a indiqué que le Pacte Mondiale des Nations Unies est une initiative atypique, un ensemble des politiques et un cadre pratique à l'intention des entreprises qui ont pris l'engagement du développement durable et de pratiques commerciales.

Les entreprises qui adhèrent au Réseau Global Compact RDC ont la possibilité de partager les meilleures pratiques émergentes pour répondre aux défis collectifs, accéder à des solutions axées sur le caractère durable de toute action et utiliser les instruments et ressources de gestion du Pacte Mondial des Nations Unies et participer à des groupes de travail spécialisés.

Il y a lieu de noter qu'en RD. Congo, 10 entreprises ont déjà adhéré au Réseau Global Compact. Il s'agit de Vlisco Congo, Procrédit Bank Congo SA, Finca RD. Congo SA, JNC Consulting, Dijimba SARL, Congo Call Center, Comexas Afrique SARL, M3J International, ETS King Foods et Talimayie.