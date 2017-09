Congo-Kinshasa: Validation ou non des nouveaux Gouverneurs. Haut-Katanga & Tshuapa - L'appel de Thomas Lokondo aux Cours d'Appel

La déchéance de Tony Bolamba à la tête de l'Equateur, l'élection à problème des nouveaux Gouverneurs dans les provinces du Haut-Katanga et de la Tshuapa ainsi que la problématique du vote électronique n'ont pas laissé indifférent l'Honorable Thomas Lokondo.

S'il regrette, dans un entretien accordé à la presse, la triste fin de Tony Bolamba, il y trouve un signal devant interpeller la MP. A savoir qu'il faille miser sur une personne alliant expertise et expérience. Légaliste, Henri Thomas Lokondo juge qu'il n'y a pas encore eu vacance à la tête des provinces précitées. D'où, les scrutins organisés par la CENI sont-elles nuls car, la plus haute Cour du pays a réhabilité et Cyprien Lomboto et Jean-Claude Kazembe.

Par ailleurs, il en appelle à la conscience des juges des Cours d'Appel qui, selon son entendement, ne peuvent ramer à contre-courant des décisions de la Cour Constitutionnelle. Hélas, au Haut-Katanga, aux dernières nouvelles, la Cour d'Appel a déjà validé un tout nouveau Gouverneur. Au chapitre du vote semi-électronique, modeste, Lokondo estime ne pas être expert en la matière. Toutefois, il note que ce mode de vote qui, selon lui, comporte bien plus d'inconvénients que d'avantages, ne peut être d'application pour les prochaines élections projetées à décembre 2017 par l'Accord de la Saint Sylvestre.

«Mes idées sont claires comme l'eau de roche sur les cas de la Tshuapa et du Haut-Katanga. Je crois que là, il y a eu une entorse à la Constitution et aux lois qui régissent l'Etat. Vous savez notre Constitution, à son article 168, dit que les arrêts de la Cour Constitutionnelle sont susceptibles d'aucun recours,... ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires ainsi qu'aux particuliers.

Et l'article 151 de la même Constitution dit que le pouvoir Exécutif ne peut donner d'injonctions au juge dans l'exercice de sa juridiction, ni statuer sur les différents, ni entraver le cours de la justice, ni s'opposer à une décision de la justice. Donc, moi je crois que la CENI a organisé des élections dans deux provinces où il n'y avait pas vacance », réagit Henri Thomas Lokondo suite aux élections des Gouverneurs organisées à la Tshuapa et au Haut Katanga.

Dans ces dernières, respectivement, Cyprien Lomboto et Kazembe avaient l'Imperium du pouvoir Exécutif. Pour ce Député national, les yeux sont désormais braqués sur les Cours d'Appels de ces deux provinces. Après le cas survenu au Kenya où la Cour Suprême, au nom de la séparation effective des pouvoirs, a annulé les résultats de l'élection présidentielle suite aux fraudes, Lokondo estime que lesdites Cours d'appels doivent se sentir interpellées et, de ce fait, dirent le droit.

«Ce qui s'est passé au Kenya est inédit, c'est la beauté de la démocratie. Je crois qu'il doit y avoir un sursaut d'orgueil. Moi, si j'étais juge dans l'une des Cours, j'allais dire que ces élections sont annulées parce qu'il y a deux arrêts de la Cour Constitutionnelle qui ont rétabli les deux Gouverneurs. Donc, il n'y avait pas vacance. Si au niveau des Cours et Tribunaux, eux mêmes ne peuvent pas respecter les arrêts de la Cour Constitutionnelle, on va complètement la démonétiser.

On attend, on va voir comment ces Cours vont agir. On doit faire les choses selon la loi, selon les normes», dixit Henri Thomas Lokondo. Cet élu a confié sa petite réaction suite à la chute de Tony Bolamba à la tête de la province de l'Equateur. Selon lui, c'est bien dommage cette fin. Toutefois, cette mésaventure relève, d'une part, du manque d'écoute du concerné et, de l'autre, du manque d'expertise ainsi que de maîtrise de l'heureux élu de la MP choisit pour diriger cette province. Ainsi, d'après lui, cette fois-ci, il faut que la famille politique du président de la République puisse porter son dévolu sur un candidat qui aura les épaules pour ce job.