Guinée: Le cardinal Robert Sarah fait une promesse aux handicapés

En réponse, le cardinal Robert Sarah a répondu: « chacun de nous est très ému de tout ce que vous faites pour réussir à dépasser votre handicap. Vous avez-vous-même dit, vous êtes comme tous les hommes que cet homme de Guinée. Vous êtes des personnes humaines, je voudrais ici humblement vous promettre que je penserai spécialement à vous de façon concrète à travers le dispensaire du Saint-Gabriel de Matoto. Et surtout je pourrais concrétiser ma parole. Je voudrais vous encourager de vous remercier pour ce que vous êtes. Parce que nous ne pouvons pas vous voir sans être ému sans également regarder notre peuple handicapé. Parce qu'il n'y a pas que handicape physique, nous sommes tous des personnes handicapés .Nous avons à nous soutenir les uns et les autres bons courages que Dieu vous bénisse qu'il vous garde serein, joyeux malgré votre handicape »,souligne t-il.

