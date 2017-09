Afrique du Sud/Cameroun: RIP Canon YAOUNDE ...Que la terre de nos ancetres te soit...SÉVÈRE !

Le 10 Novembre 1930, veille de la célébration, tous les jeunes se retrouvent au domicile du Chef Herman Yene à Mvog Mbi. C'est Akoa Jean qui trouva le nom "Kpa-Kum Mekok me Ngonda en donnant cette explication "Ngal en ga boe djamman"....c'est à dire "l'arme qui a expulsé les allemands"...cette arme s'appelle le CANON...étaient présents...Fouda Martin, Bouli Léonard, Bouli Ami...le premier capitaine de l'équipe Martin Ombga Zing et le premier avant centre du Canon Tobie Mimboe.

Le 2 Novembre 1930, l'arrivée d'un sous-marin français en prélude à la fête coloniale prévue le 11 Novembre 1930, a été l'élément déclencheur. Il fallait terminer les festivités par un match de football à Yaoundé. Or, les deux clubs de la capitale Etoile Sportive Européenne et Ecole Supérieure étaient à Douala.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.