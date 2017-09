Cameroun: La Fondation Orange accompagne le lancement du programme d'éducation Inclusive pour enfants autistes au sein du « Ray of Hope Academy »

Renforcer les capacités des personnels enseignants et des parents des enfants autistes du Ray of Hope Academy situé au quartier Denver-Bonamoussadi, en matière de prise en charge psycho Educatif des enfants atteints d'Autisme suivant la méthode SLATE.

C'était le but de la cérémonie que présidait le représentant e la délégation régionale de l'assistance sociale pour le Littoral et qui a réuni ce samedi 9 septembre, le corps enseignant de cet établissement spécialisé, des pensionnaires, les parents d'élèves, la presse et quelques personnes désireuses d'en savoir d'avantage sur l'autisme et les formateurs, concepteurs de la méthode slate spécialement venus des Etats-unis pour le lancement des formations des encadreurs, enseignants et parents soucieux d'une meilleure prise en charge de ces enfants vulnérables, soutenues par la Fondation Orange Cameroun en partenariat le CADAC (Community Awareness and Development Association Cameroon).

Créée en 2014 par l'ONG CADAC et situé dans la commune d'arrondissement de Douala 5,le ROHA (Ray of Hope Academy) est une institution privée laïque (maternelle et primaire) spécialisée dans le suivi pédagogique des enfants autistes particulièrement ceux issus de milieux défavorisés auxquels elle fournit un environnement inclusif et propice à l'éveil et à l'intégration sociale par une méthode d'apprentissage qui a fait ses preuves aux Etats-Unis en renversant les barrières de l'exclusion dont sont victimes les enfants atteints d'autisme qui n'ont que rarement accès au système éducatif classique. C'est conscient de la spécificité de leurs besoins que l'académie Ray of Hope les encadre dès la -maternelle, la maternelle et le primaire dans un savant équilibre entre les élèves dits « normaux »et les étudiants ayant des besoins spéciaux.

Soutenu par la Fondation Orange dont l'un des domaines d'intervention est la santé et particulièrement la lutte contre les problèmes liés aux handicaps de la communication : autisme, cécité, surdité, ce programme de renforcement des capacités des professionnels du Ray of Hope Academy sera animé tout au long de ce mois de septembre par les 3 initiateurs de la méthode Slate, experts reconnus en matière de prise en charge psycho Educatif des enfants atteints d'Autisme suivant une approche basée sur l'apprentissage dans des environnements d'enseignement structurés. Par ce financement octroyé à l'ONG CADAC pour ce programme, la Fondation Orange favorise l'inclusion sociale des enfants souffrant de handicaps dits sensoriels.

Pour Jean-Olivier Mana Salla, représentant la Fondation Orange «Le sens de l'engagement de la Fondation Orange auprès de ses partenaires dans la lutte contre l'autisme est celui du changement voulu sur le regard que porte la société sur ce handicap. La marginalisation, l'analphabétisme, la discrimination sont autant de souffrances auxquelles sont confrontés les personnes handicapées en général. Fort de ces réalités et soucieuse de son engagement sociétal responsable, Orange Cameroun a inscrit

comme l'une des missions fondamentales de sa Fondation d'entreprise, d'aider à la communication lorsque le handicap la rend difficile. L'objectif poursuivie ici vise à assurer aux encadreurs et enseignants la maitrise des méthodes de choix et d'élaboration des programme nécessaires au développement de l'enfant, les rendre aptes à établir un plan de prise en charge individualisé, etc. L'implication de la Fondation Orange permettra de prendre en charge les frais de scolarité des enfants autistes issus des couches sociales défavorisées par un système d'octroi de bourses.

Il s'agit pour la Fondation Orange , de contribuer à briser toute forme d'exclusion et de créer des liens nécessaires pour améliorer l'autonomie et la formation des jeunes souffrant de handicap sensoriel afin de leur offrir la possibilité de s'intégrer et d'évoluer normalement dans la société. Notre espoir et notre ambition est de rendre réelle la promesse d'être toujours présent aux côtés de ceux qui en ont le plus besoin. »