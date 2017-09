Congo-Kinshasa: Moyindo Mpongo explique les contours du film "Ndakisa"!

Nigeria-Cameroun, Sénégal-Angola, Maroc-Egypte et Tunisie-RD Congo seront les affiches des quarts de… Plus »

Moyindo Mpongo, dit Elombe, l'acteur principal de Ndakisa, souligne que ce film met plus l'accent sur une police exemplaire, qui n'a pour credo que la sécurité de la population et de leurs biens. Il compte dans son ensemble l'affectation du commandant Elombe au sous-ciat du quartier Mbila. A sa prise de fonction, Elombe fait un constant amer de ses collaborateurs qui accusent les faiblesses morales terribles. Alors Elombe se donne comme mission de redorer l'image de la police, dans le but d'avoir une ville saine, où règne la paix et tranquillité.

