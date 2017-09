Congo-Kinshasa: Journée Déontologique de Kinshasa. Ordre des Médecins - les 50 ans d'existence au centre des réflexions !

Nigeria-Cameroun, Sénégal-Angola, Maroc-Egypte et Tunisie-RD Congo seront les affiches des quarts de… Plus »

Le respect du texte déontologique est d'une importance capitale, a-t-il martelé. Pour sa part, le Ministre provincial de la Santé, le Docteur Weloli, prenant la parole, s'agissant du mouvement de la grève de médecins, il a laissé entendre qu'il s'impliquera pour un dialogue afin qu'un consensus adéquat soit trouvé. Et, de ce fait, il a la conviction de mettre en place des stratégies de qualité pour que la situation soit efficace; a-t-il déclaré. Par ailleurs, durant cette journée, l'occasion s'était présentée aux Secrétaires Généraux du Synamed et du Symeco de présenter leur rapport suite au mouvement de la grève.

C'était donc suite, à la festivité du cinquantième anniversaire de l'Ordre de Médecin, ayant pour thème "L'Ordre de Médecin 50ans après; Quel Médecin? Pour quelle structure? Bilan et Perspectives". D'où, il a été question pour les hommes en blouses blanches de faire l'état des lieux et de jeter les jalons pour un avenir radieux de la corporation. Mais, aussi, de faire des propositions sur l'amendement des textes régissant l'Ordre des Médecins. Il sied de signaler que la salle de spectacles du Palais du Peuple a servi, à cet effet, de cadre pour la tenue de ces assises le samedi 2 septembre dernier.

