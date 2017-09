Congo-Kinshasa: Délocalisation du match Lybie-RDC - La FIFA refuse d'accéder à la demande de la Fecofa ?

Nigeria-Cameroun, Sénégal-Angola, Maroc-Egypte et Tunisie-RD Congo seront les affiches des quarts de… Plus »

Elle a, ensuite, reçu la Guinée, le 31 août dernier, en Tunisie, comme pour dire qu'elle peut aussi recevoir la RDC soit au Maroc, soit en Egypte et ailleurs. La Fecofa s'est appuyée certainement sur le principe de "récusation", car, « nous avons assisté à des matches où, une équipe récuse un arbitre, et les organisateurs se voient dans l'obligation de désigner un autre. Si cela n'est pas le cas avec le terrain, la Fifa devait, ne fut-ce que par jurisprudence, accédé à cette demande, d'autant plus que la RDC en Tunisie, ne jouera pas que contre la Libye, mais aussi contre la Tunisie à la fois. Les deux équipes se disputent l'unique place du groupe A pour la Coupe du Monde. La Tunisie n'est pas encore qualifiée, la RDC n'est pas encore aussi éliminée. Le tout se joue à la 5ème journée.

La Fédération internationale de football association (Fifa), tape du poing sur la table et décide que le match Libye-RDC, comptant pour la 5ème journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, se jouera bel et bien, le 7 octobre prochain, à Monastir, en Tunisie.

