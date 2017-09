Burkina Faso: Election de Bala Sakandé - La classe politique unanime pour la continuité

Les députés ont élu, le vendredi 8 septembre 2017, le nouveau président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sankandé. Qu'ils soient du parti au pouvoir, de la mouvance présidentielle ou de l'opposition, tous les parlementaires s'accordent sur l'esprit de continuité des œuvres de Salifou Diallo.

Joseph Bissiri Sirima (MPP) : «Nous venons de faire montre de cohésion»

« Les résultats de ce matin montrent que l'Assemblée nationale continue dans l'esprit tracé par le président Salifou Diallo. Nous venons de faire montre de cohésion, d'abord au sein du parti, parce que nous avons suivi le mot d'ordre du parti pour soutenir le seul candidat présenté. Ensuite, parce que ceux des partis de la mouvance nous ont largement soutenus. Près d'une quarantaine de députés de l'opposition ont voté pour notre candidat. Je pense que c'est une bonne chose. Cela montre que l'état d'esprit est à la continuité, à la poursuite du rassemblement prôné par Salifou Diallo. »

Moussa Zerbo, (UPC) : « Nous n'avons pas trouvé d'enjeux majeurs »

« L'opposition n'a pas présenté de candidat, parce que nous n'avons pas trouvé d'enjeux majeurs. Pour nous, il n'y avait pas nécessité. C'est une continuité. Nous sommes dans une dynamique au niveau de l'Assemblée nationale. Ça n'en valait vraiment pas la peine. C'est ce qui a guidé notre choix. A travers les votes, on se rend compte qu'il a fait plus ou moins le consensus autour de lui, même si on tient compte des abstentions, des nuls. Nous espérons qu'il pourra travailler dans le sens à rassembler tout le monde. Parce qu'au-delà de nos opinions, de nos divergences politiques, c'est l'intérêt supérieur de notre nation que nous devons mettre devant. Nous pouvons être d'accord sur le choix d'une personne, mais il n'est pas évident que dans le travail, nous soyons d'accord sur les orientations qui seront données. Selon que ça arrange ou pas nos populations, nous serons appelés à agir en toute liberté et en toute indépendance. »

Orokia Rouamba, (MPP) : « De façon unie, nous allons l'accompagner »

« Nous allons lui apporter notre soutien pour l'accompagner dans la mise en œuvre de son programme au profit des populations. Quand on ne met pas les jeunes à l'œuvre, on ne peut pas savoir qu'il y a des talents cachés. Il faut qu'on donne l'opportunité à tout un chacun de faire ses preuves. Au final, on peut avoir de bons résultats. Nous sommes fiers et heureux. De façon unie, nous allons l'accompagner dans la mise en œuvre du programme que Salifou Diallo a déjà conçu. Ça sera une continuité. On ne peut que le bénir et lui souhaiter bon vent. »

Alexandre Sankara, (UNIR/PS) : « C'est un message fort à la jeunesse burkinabè »

« C'est d'abord un ressentiment de soulagement. Le président de l'Assemblée nationale est la deuxième personnalité du pays. Après la disparition du président Salifou Diallo, on attendait l'élection d'un nouveau président. Nous attendons qu'il poursuive l'œuvre entamée par Salifou Diallo, œuvre de consensus, de rassemblement, de faire du parlement non pas une caisse de résonnance mais un véritable pouvoir de contrôle de l'action gouvernementale. Nous sommes d'autant plus heureux que c'est un jeune qui a été placé à la tête de l'institution. C'est un message fort à la jeunesse burkinabè. C'est à nous les jeunes de l'accompagner pour qu'il accomplisse sa mission. »

Juliette Bonkoungou, (CDP) : « J'espère que jeunesse rimera avec sagesse »

« Il a la jeune cinquantaine. C'est un signal qui est envoyé à la jeunesse. J'espère que jeunesse rimera avec sagesse. Il a dit qu'il mettra ses pieds dans ceux du président Salifou Diallo, qui a travaillé en bonne intelligence avec l'opposition et particulièrement le Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP). Nous resterons disponibles pour l'accompagner. A titre personnel, en tant qu'aînée de cette auguste assemblée et après une trentaine d'années de vie politique, chaque fois que de besoin, je lui apporterai mes avis et conseils, à lui d'en faire ce qu'il voudra. Toute l'opposition n'a pas présenté de candidat, parce que nous avons jugé qu'il s'agissait de continuer un mandat qui a été écourté brutalement. A partir de ce moment, nous avons estimé qu'il était normal que nous puissions laisser la majorité choisir en son sein la personne à même de continuer l'œuvre de Salifou Diallo. »

Daouda Simboro (UPC): « C'est un jeune, c'est un pari sur l'avenir »

« Nous n'avons pas présenté de candidat pour tenir compte d'une situation de réalisme politique. Aujourd'hui, il y a des impératifs qui méritent que l'ensemble de la population burkinabè, comme l'élection du président de l'Assemblée nationale, puisse préserver l'intérêt supérieur de la nation. Il n'était pas nécessaire d'ajouter à la situation actuelle une crise parlementaire. L'autre évaluation objective, c'est l'intérêt même de la candidature. Faut-il le faire pour montrer un simulacre de dynamisme de la démocratie ? Cela n'est pas du tout utile à notre sens. Alors, la consigne qui a été donnée à nos députés, c'est de voter l'abstention. Légitimement, l'UPC peut s'approprier les « abstentions » affichées sur le tableau des résultats.

Il a l'obligation morale et légitime de marcher dans les sillons tracés par Salifou Diallo qui a permanemment recherché le consensus. Aujourd'hui, on vient de donner à Alassane Sakandé le costume de la 2e personnalité de notre pays. Il a l'obligation de l'endosser et de l'accoster à sa corpulence, à sa taille. Nous animerons une nouvelle page de l'histoire de notre pays.

Le serment qu'il a pris devant les députés mérite d'être suivi par tous. Certains seraient tentés de croire que le consensus voudra dire que l'opposition fera cadeau ou se compromettra avec le président Sakandé. Il n'y aura pas de répit, de cadeaux. Ce qui nous réjouit, c'est que c'est un jeune, c'est un pari sur l'avenir. »