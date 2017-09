Burkina Faso: Tirage tranche spéciale - Les numéros 096590 et 002406 remportent les deux villas

La Loterie nationale burkinabè a récompensé, le samedi 9 septembre 2017 à Ouagadougou, ses fidèles clients à travers son "tirage tranche spéciale cinquantenaire".

C'est plus de 150 millions de F CFA que la LONAB a redistribué à cette occasion.

"Enterrée" dans les années 96 après trente ans de service, l'ancêtre de tous les produits de loterie, le billet ordinaire à tirage mensuel renaît de ses cendres, à la faveur du cinquantenaire de la Loterie nationale burkinabè (LONAB). Un million de tickets qui étaient en jeu pour la circonstance ce samedi 9 septembre 2017, a connu le dénouement du suspense.

Il est 18h 30mn quand nous quittions "la maison commune". Alors que les uns se préparent pour le "show" dans les boîtes de nuit, maquis et autres lieux de loisirs, à la Maison de la culture Jean-Pierre- Guingané, c'est une longue file de clients de la LONAB qui attend d'être passée à la loupe par la sécurité. Il est 18h 55mn lorsque nous nous garons devant la porte de la Maison de la culture. Le dispositif sécuritaire est là. Un gendarme nous fait signe de continuer à l'intérieur.

« Le parking et la porte d'entrée est derrière », nous signifie un de ses collègues arrêté juste à l'intérieur de l'entrée principale. Derrière le bâtiment, un autre gendarme nous interpelle. « Bonsoir ! Comment allez-vous ! Et le service ? », salua le photographe Idrissa Sawadogo. « Bien ! C'est quelle structure ? », lui demande le gendarme placé devant l'entrée de la salle.

« C'est les Editions Sidwaya », lui rétorque M. Sawadogo, en présentant la carte d'invitation. Dans la salle, la place se fait rare. Même celle réservée aux journalistes est occupée. Sur le podium on s'active. Sur les deux mascottes peintes aux couleurs de la LONAB et figées comme des statues, on pouvait lire : « 50e anniversaire de la LONAB ».

« Où sont les hôtesses », se demande un journaliste. Et son collègue de l'Observateur Paalga de lui dire que quand il quittait le service, elles étaient toujours au siège de la structure dans l'attente d'un car pour les acheminer. 19h 30mn, le public commence à s'impatienter.

La chaleur de la salle oblige le comité d'organisation à acheter des éventails pour les officiels. « Mon ami, tu veux nous tuer ou quoi ? », s'insurge la foule du côté nord contre un technicien qui vient d'allumer un projecteur.

La LONAB à l'écoute de sa clientèle

19h 47mn, le Maître de cérémonie (MC), Joseph Mascot Tapsoba, annonce les couleurs. Il fait une brève genèse de la Loterie nationale voltaïque (LONAV) à la Loterie nationale burkinabè (LONAB). Puis c'est au tour des artistes ; tels que Tall Moutaga, Maria Bisongo, Bibata Nana... de tenir en haleine le public en attendant l'instant "T". Entre deux détentes musicales, le MC invite le directeur général de la LONAB, Simon Tarnagda, à prendre la parole.

Celui-ci rend d'abord hommage à ses devanciers. Il salue le travail abattu par ceux-ci depuis la mise en place de la société. Une mention spéciale aux partenaires qui ont toujours œuvré pour la bonne marche de la structure. La clientèle n'est pas oubliée dans cette cérémonie d'hommage. Il revient sur les raisons du changement du produit intervenu en 1996. « Le suspense que sa périodicité introduisait n'a hélas pas résisté à la frénésie et à l'impatience que les temps présents », selon lui.

Et d'ajouter que c'est à leur corps défendant qu'ils ont sacrifié l'ancêtre à l'autel du profit et des Technologies de l'information et de la communication. M. Tarnagda, explique que cette tranche spéciale cinquantenaire, la deuxième depuis 1996 est composée de quatre séries de 250 000 billets chacune, soit un total d'un million de billets qui sont mis sur le marché. Et, « Les clients auront la possibilité de remporter ce soir (Ndlr : samedi 9 septembre 2017) à l'issue de ce tirage, de nombreux lots, dont quatre (4) lots de trois millions F CFA et deux (2) villas d'une valeur de dix millions F CFA chacune », informe-t-il. Profitant de l'occasion, le DG Tarnagda a rassuré la clientèle que la société ne ménagera aucun effort pour moderniser ses produits.

L'apport de l'entreprise dans le tissu sociéconomique salué

Présidente de ce 50e anniversaire, la ministre de l'Economie, des Finances et du Développement, Hadizatou Rosine Coulibaly, a traduit les félicitations du gouvernement à l'ensemble des acteurs qui ont sacrifié de leur temps pour faire de la LONAB, une entreprise citoyenne au service du développement, conformément à son slogan, « des lots aux heureux gagnants, des bénéfices à la nation entière ».

Rappelant qu'en 50 ans, la LONAB s'est imposée comme un acteur majeur dans le paysage socioéconomique au Burkina Faso. « Si vous voyez les réalisations de la LONAB à travers le pays, vous pouvez vous rendre compte que c'est une structure qui a sa place dans l'échiquier national », souligne-t-elle. Mme la ministre dit attendre beaucoup de la société notamment dans la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social. Après ces discours pleins de souvenirs, le comité de contrôle des jeux, composé de quatre membres, autorise le tirage de la tranche spéciale cinquantenaire. Ils expliquent les principes du tirage. «Lorsqu'un numéro apparaît, il prend en compte tous les numéros des quatre séries », ont-ils précisé.

Ainsi, les numéros terminant par 6, 1, 7 et 8 des quatre séries gagnent la somme de deux cent (200) F CFA. Tous les numéros terminant par 04, 73, 63, 01, 83 et 96, gagnent cinq cents (500) F CFA. Les numéros terminant par 1630, 7984,1926, 6573, 4142, 6429, 3464 et 7750 engrangent la somme de dix mille (10 000) F CFA. Cent mille (100 000) F CFA pour tous les numéros 215405, 160034, 156895, 425651, 235645, 071687, 006449, 208792, 245732 et 193172.

Cinq cent mille (500 000) F CFA pour les numéros 132263, 021503 et 108361. Trois millions pour les numéros 204251. Les gros lots composés de deux villas reviennent aux numéros 002406 de la série C et celui de 096590 de la série B. En définitive, ce sont des lots de plus de 150 millions de F CFA qui ont été distribués.