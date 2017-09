Burkina Faso: Grand prix cycliste du cinquantenaire de la LONAB - Tarbagdo fait le show, Rouamba gagne

Le grand prix cycliste célébrant le demi-siècle d'existence de la Nationale des jeux, s'est couru le dimanche 10 septembre 2017 sur l'avenue Charles- de- Gaulle. C'est Abdoulaye Rouamba qui s'est imposé au sprint. Il a bouclé la distance de140,800km en 3h43mn57s, soit une vitesse de 37,722km/h.

Avec l'absence des ténors de la petite reine nationale (un groupe de six en préparation pour le Tour du Faso en France et un autre parti prendre part au Tour de Côte d'Ivoire), le grand prix cycliste de la Loterie nationale burkinabè (LONAB) s'annonçait donc ouvert.

Les 77 coureurs venus de 16 clubs qui n'avaient pas pour la plupart du temps l'occasion d'animer le peloton n'allaient pas s'en priver. Mais la canicule allait aussi s'inviter pour venir opérer le tamis dans le peloton. Au 20e tour, on dénombrait 42 abandons.

Le nombre de coureurs qui allaient décramponner allait s'accroître pour atteindre 52 au 25e tour et 54 au 30e tour. De tous ceux qui sont demeurés sur leur monture, Etienne Tarbagdo allait le plus s'illustrer. Il prend la poudre d'escampette et fera la course en solitaire pendant plusieurs tours, laissant même croire qu'il allait arriver au bout. Mais c'était sans compter avec la détermination du peloton qui tenait à venir grouper.

Il sera rattrapé à quelques encablures de la ligne. C'est donc au sprint que le groupe jugera l'arrivée. A ce jeu de pointe de vitesse à la force des jarrets, c'est Abdoulaye Rouamba (AJCK) qui coupera en premier la ligne d'arrivée, après 3h43mn57s soit une vitesse de 37,722km/h.

Il remporte en plus du trophée et du maillot de vainqueur, la somme de 250.000FCFA. Noufou Minoungou (RCK) arrivé 2e , empoche 200.000FCFA et Arnaud Guigma (USFA), qui a complété le podium, engrange 150.000FCFA.

"Mon équipe a travaillé pour moi pour me mettre dans de bonnes dispositions pour le sprint final. J'ai senti que j'avais encore des jambes et je suis parti sans calcul. C'est ce qui m'a permis de gagner” a confié le vainqueur de l'épreuve, Abdoulaye Rouamba.

Le premier responsable de la Nationale de jeux, Simon Tarnagda, a dit toute sa satisfaction à l'issue de la course. "Nous avons été très heureux de la mise en jeu de cette course qui a rappelé le bon temps où la LONAB mettait chaque année une coupe pour le cyclisme.

Nous allons nous y mettre à nouveau pour qu'à défaut d'être régulier, la coupe de la LONAB revienne le plus souvent” a laissé entendre Mr Tarnagda. Toute chose qui a ravi le président de la Fédération, Yasnémanégré Sawadogo, qui a été aussi heureux d'assister à un sprint régulier.