Madagascar: Place au MCN !

Cette manita face à une équipe classée 15e en Liga n'a pas permis, pas encore, de mesurer la force de frappe du futur MSD. Ce qui n'est pas le cas du côté du PSG où le MCN fort de Mbappé, Cavani et Neymar fait déjà trembler les filets en Ligue 1, en attendant de faire ses preuves dans la prochaine Ligue des Champions. En tout cas, les trois attaquants réunis pèsent 440 millions d'euros, à raison de 222 pour « le transfert du siècle » de Neymar du FC Barcelone ; 155 (hors bonus) pour Mbappé qui vient de l'AS Monaco ; et 63 millions pour Cavani qui a été arraché à Naples en 2013.

Les supporters des Blaugrana souhaitent que le MSD constitué de Messi, Suarez et Dembélé reprenne le terrain. Celui du Camp Nou où l'ancien Rennais a débuté sur le banc des remplaçants avant d'adresser un centre lumineux à Suarez lors de son entrée en jeu à 22 minutes de la fin du derby contre l'Espanyol. Un autre club catalan qui n'a pas fait le poids devant son puissant voisin qui l'a écrasé sur le score de 5 - 0 dont un triplé de Messi, un but de Suarez et une passe décisive de Dembélé.

La ligne d'attaque du FC Barcelone n'est plus ce qu'elle était. Fini le MSN composé de Messi, Suarez et Neymar qui renvoyait souvent l'équipe adverse dans ses ... buts.

