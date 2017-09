Afrique Australe: SADC - Pour une exploitation bovine plus intense

Le Botswana, l'Afrique du Sud, la Zambie et le Zimbabwe bénéficient déjà de la demande mondiale pour les produits en cuir tels, les chaussures, les sacs et les sièges de voitures de luxe. Elargir ce secteur porteur est l'un des objectifs de la SADC », a indiqué cette Organisation régionale, dans la publication de Frayintermedia.

Augmenter l'exploitation bovine implique de faciliter les échanges entre les commerçants de bovins, de viande et de cuir à travers les frontières de la SADC et le développement d'une stratégie d'exportation conjointe. « Les initiatives de la SADC ont renforcé le commerce entre Etats Membres et le reste du monde, une tendance qui continuera avec la priorisation renouvelée de l'industrialisation régionale.

Libéraliser le commerce entre ses Etats membres. C'est la stratégie de la SADC (Communauté de développement d'Afrique Australe), pour favoriser la production. Dans le secteur de l'élevage, sa politique d'industrialisation propose d'augmenter l'exploitation bovine dans la région pour améliorer le niveau des revenues de la population. En effet, l'exploitation du bétail pour la viande et la production de cuir a toujours bénéficié aux industries formelles et informelles, dans la plupart des pays de la SADC, si l'on ne cite que Madagascar.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.