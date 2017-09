Benjamina Ramanantsoa est membre du gouvernement depuis 2011.

Né le 9 janvier 1952 à Antananarivo, Benjamina Ramarcel Ramanantsoa a maintenant 65 ans. Il est l'ainé d'une famille de 10 enfants (sept garçons et trois filles). Fils d'un père Administrateur civil, l'un des premiers malgaches ayant été formés après l'indépendance, et d'une mère propriétaire d'une imprimerie, il est issu d'une famille plutôt aisée. Outre son poste d'administrateur civil, son père fut également un ancien combattant de la 2e guerre mondiale. 102, ce serait son numéro matricule en tant que militaire. Blessé de guerre lors des combats sur la Ligne Maginot, son père a un statut d'évadé de guerre à la suite de laquelle il a obtenu une médaille commémorative de la 2e guerre mondiale.

Administrateur civil de formation, il a toujours été Préfet ou Sous-préfet. Sa mère, pour sa part, est une opératrice économique qui œuvre dans le monde de l'imprimerie. Elle est la PDG de l'Imprimerie « Fanambinana » qui s'est surtout spécialisée dans le tirage des tickets des bus de l'époque tels que SCOTAT, SOCOTRA et MIARAMITA. Elle est plus connue par les actions caritatives en tant que membre du « Dorkasy » FJKM, de l'association « Sakaizan'ny Baiboly », de la Croix-Rouge et de l'ONG « Mpanasoa vahoaka » sous la Première République. Durant la IIe République, elle était membre du parti AREMA.

Parcours. Après avoir fait ses études primaires à l'Ecole française d'Ivato, puis au Cours complémentaire d'Antanimena qui, plus tard est devenu CEG Antanimena, ensuite interne au Lycée Gallieni Andohalo, Benjamina Ramarcel Ramanantsoa a poursuivi ses études universitaires à l'Université Paris VII. Son grand-père paternel ayant été l'un des fondateurs et trésorier du mouvement patriotisme « Vy Vato Sakelika » (VVS) et son père membre du parti PSD, l'actuel ministre auprès de la Présidence en charge des Projets présidentiels, de l'Aménagement du Territoire et de l'Equipement a la politique dans le sang. Tout petit, il a déjà eu le contact avec la culture marxisante.

D'ailleurs, confronté à l'insurrection paysanne du Sud malgache en 1971, alors qu'il était encore lycéen, Benjamina Ramanantsoa a intégré la Jeunesse Monima. Ce qui lui a permis à l'époque, de côtoyer les grandes figures de ce parti tels que Monja Jaona et Gabriel Rabearimanana. Ce début de parcours politique a certainement eu une influence directe sur son parcours estudiantin. D'ailleurs, son mémoire de maîtrise « La société secrète JINY, ancêtre du parti Monima », soutenu à l'Université de Paris VII sous l'encadrement du Professeur Coquery-Vidrovitch, est lié avec l'histoire du parti Monima. Son Doctorat de 3e cycle en histoire et civilisations, il l'a obtenu en 1988 à l'Université Paris 7 avec pour thème : « Sociétés secrètes nationalistes malgaches ».

Benjamina Ramarcel Ramanantsoa est connu pour être resté au sein du gouvernement depuis la Transition en tant que ministre des Transports, ministre de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, ministre des Transports et de la Météorologie et actuellement, il est le ministre des Projets présidentiels, de l'Aménagement du territoire et de l'Equipement. Il a également été membre de la Haute Autorité de la Transition, puis président de la Commission Relations internationales au sein du Conseil Supérieur de la Transition (2009 - 2011), président du Conseil provincial de la Province autonome d'Antananarivo (1998 - 2002), député de Tana (1989 - 1992).

Education sportive. Ses parents sont parmi les fondateurs de l'église Fjkm Antanimena Andrefana, au sein de laquelle, lui, son père et son grand-père ont occupé le poste de Trésorier. Eduqué spirituellement dans le protestantisme, il grandit aussi avec une solide éducation sportive à travers le rugby. D'ailleurs, il a déjà fait partie des joueurs de l'Union sportive d'Ankazomanga et a même présidé le club. C'est à travers ce sport qu'il s'est imprégné de la culture de solidarité. « C'est le seul sport où l'on avance en faisant des passes en arrière », soutient-il. Ce fut pendant sa scolarité au Lycée Gallieni qu'il a découvert les autres disciplines sportives tels que le Judo et l'Athlétisme.

En 1983, Benjamina Ramarcel Ramanantsoa a épousé Vola Ramiandrasoa, petite-fille d'un membre fondateur du mouvement patriotique Panama, en la personne du Pasteur Ratrema Félix. L'actuel numéro Deux du gouvernement est père de trois enfants dont des jumeaux, et a deux petits enfants. Les plats « malagasy » sont ses préférés. En revanche, il déteste la couleur verte. La lecture constitue son principal hobby. « L'Inde ancienne au chevet de nos politiques », de Jean - Joseph Baillot est un des ouvrages qu'il affectionne. Cinéphile, il est amateur de films d'auteur et de films politiques à l'exemple de « Z » ou encore « Invictus ». Les anciens présidents Abraham Lincoln et Nelson Mandela sont les personnalités qui lui inspirent.