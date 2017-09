Madagascar: Football / Ligue des champions - Carton plein pour la CNaPS Sport !

L'équipe de la CNaPS Sport s'annonce comme l'équipe à battre de cette Ligue des champions 2017.

La première phase de la Ligue des champions a permis au champion en titre en l'occurrence la CNaPS Sport de confirmer sa grande forme en étant le seul à avoir réussi cinq victoires en autant de matches.

Rideau sur le premier tour de la Ligue des champions avec la qualification attendue des ténors. A commencer par la CNaPS Sport qui est la seule formation à avoir réalisé cinq victoires au cours des cinq journées. Une preuve de la grande forme des caissiers qui sont à 15 points tandis que ses poursuivants dans ce groupe de Fianarantsoa n'ont que 9 points chacun notamment l'étonnant FC Angèle qui se trouve devant Zanakala mais avec un goal average favorable.

Début poussif. Le groupe de Toamasina qualifié comme étant un groupe de la mort, a tenu ses promesses avec l'élimination du champion local en l'occurrence le FIFAFIFI qui termine à la quatrième place en perdant le match qu'il ne fallait pas perdre par 0 à 2 face à l'Ajesaia qui se hisse à la seconde place après un début poussif.

Avec seulement 10 points au compteur le HZAM Amparafa se trouve à la première place de ce groupe tandis que JET Mada prend la troisième place (9 points) et se qualifie pour le second tour du 29 septembre au 8 octobre dans deux sites qui pourront être Mahajanga et Fianarantsoa, là où le football continue de faire recette.

Cette seconde phase qui regroupe sur chaque site six équipes, fera sortir les deux clubs qualifiés pour la Poule des As formant ainsi le dernier carré.

Dans le groupe de Mahajanga et après ce choix délibéré de Fosa Juniors d'aligner une équipe de seconde zone puisque la première est partie pour une tournée en Europe, on a vu un COSFA impérial à la tête du classement avec 13 points contre 8 points pour l'USSK Ambanja et son voisin d'Antsohihy, le Varatraza qui se qualifie ainsi pour le second tour.

Promenade de santé. Fosa Juniors prend la quatrième place devant le FC Iharana qui devance Maintirano, la lanterne rouge dont l'apprentissage se poursuit. Mais attention car contrairement à d'autres formations, le MTM ramène 2 points à la maison alors que la STF à Toamasina, le FC Managnara à Antananarivo et l'AS Espoir à Fianarantsoa rentrent avec des 0 pointés.

A Tana enfin, Elgeco Plus a fait une belle promenade de santé en se payant le luxe de faire tourner son effectif. Il partage les points (13) avec Top Dom mais avec un goal average favorable. La troisième place est revenue au FC Maeva qui se trouve à égalité de VFM (7 points) mais avec 14 buts marqués contre 11.

Ces résultats et les nombreux score-fleuves montrent à quel point l'écart reste très grand entre les équipes et qu'à l'avenir, il serait préférable d'instituer des qualifications pour les ligues qui n'arrivent pas à suivre. Le haut niveau, c'est aussi cela...

Le classement final

Voici le classement final des quatre groupes :

Mahajanga Groupe A

1er ) COSFA Analamanga : 13 points

2) USSK Ambanja : 8 points

3) Varatraza Antsohihy : 7 points

4) Fosa Juniors Boeny : 5 points

5) FC Iharana : 5 points

6) MTM Maintirano : 2 points

Toamasina Groupe B

1er) HZAM Amparafaravola : 10 points

2) Ajesaia Bongolava : 9 points

3) JET Mada Itasy : 9 points

4) FIFAFIFI Toamasina : 8 points

5) FC Vakinankaratra : 7 points

6) STF : 0 point

Antananarivo Groupe C

1er) Elgeco Plus Analamanga : 13 points

2) Top Dom Amoron'i Mania : 13 points

3) FC Maeva : 7 points

4) VFM : 7 points

5) FC Malaimbandy : 3 points

6) FC Managnara : 0 point

Groupe D Fianarantsoa

1er) CNaPS Sport Itasy... 15 points

2) FC Angèle Ihorombe... 9 points

3) Zanakala Haute Matsiatra... 9 points

4) 3FB Toliara... 7 points

5) JSA... 4 points

6) AS Espoir... 0 point