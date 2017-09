Madagascar: Développement Numérique - Des actions au niveau de l'éducation et de l'enseignement

La révision de la Constitution pour un Oui pour un Non est une arme à double tranchant pour Hery… Plus »

Par ailleurs, des vitrines numériques ont également été mises en place au sein des lycées publics de Manakara, Ambatolampy et Antsirabe. Tout cela, grâce au partenariat tripartite entre les deux ministères et la firme coréenne. Le renouvellement en cours de cette convention de partenariat va d'ailleurs engendrer d'autres projets, selon les parties concernées.

Outre ces distributions de matériels, d'autres actions ont également été menées, si l'on ne cite que la création d'espaces numériques implantés au sein des Universités d'Antsiranana, de Fianarantsoa et de Vontovorona, qui implique le renouvellement complet des parcs informatiques, des bibliothèques et des laboratoires, dans l'objectif de favoriser les recherches des ingénieurs. A noter que la bibliothèque de Vontovorona a été dotée de matériels informatiques, grâce à une coopération avec la Corée du Sud à hauteur de 300 000 USD, soit environ 900 millions d'Ariary.

En effet, la population de la région a, une fois de plus, bénéficié du projet présidentiel « Le Numérique pour tous ». Selon les organisateurs de l'événement, c'était l'occasion d'offrir un avant-goût du partenariat entre le MPTDN, le MEN (Ministère de l'Education Nationale), Orange Madagascar et l'ONG HAY. « En étroit partenariat avec le MEN et le secteur privé, les efforts du Ministère dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement se poursuivent pour atteindre les objectifs définis par le projet présidentiel, soit de faire du Numérique pour tous une réalité à Madagascar » a affirmé le directeur en charge des projets et partenariat du MPTDN, Par ailleurs, le renouvellement de la convention de partenariat entre les deux départements ministériels est en cours. D'après les informations fournies, d'autres projets sont donc déjà en vue, dans le cadre du développement numérique.

La Journée Internationale de l'Alphabétisation a été célébrée le vendredi 8 septembre dernier, dans la commune d'Ambohitseheno, District de Manjakandriana. « L'alphabétisation dans un monde numérique », tel est le thème de l'événement. Ayant la tutelle du secteur du Numérique à Madagascar, le Ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement Numérique (MPTDN) a participé à cette célébration. Une séance d'initiation au numérique a au programme, animée par Stéphane Victor Rakotondrainibe, directeur des Projet et Partenariat auprès du Ministère.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.