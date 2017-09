Ile Maurice: Metro Express - Les Moorar fixés sur leur sort ce lundi

Les frères Moorar sont déterminés. Atmanand, Sharma et Vipin Moorar contestent la démolition, prévue à Résidence Barkly, dans le cadre du Metro Express. L'affaire se poursuit en cour ce lundi 11 septembre 2017.

Atmanand, Sharma et Vipin Moorar avaient demandé la permission à la Cour suprême de loger un troisième et dernier affidavit pour contester la démolition. Cette demande fait suite à la présentation du contre-affidavit du Principal Surveyor du ministère du Logement et des terres, Navinchandra Luchoo. Ce dernier y a annexé une copie de l'avis qui aurait été servi à la famille, l'informant de la démolition des murs et autres structures situés devant leur domicile.

«Je n'ai jamais reçu de préavis...»

Or, Sharma Moorar n'en démord pas : «Je n'ai jamais reçu de préavis en vertu de l'article 22(3) de la State Lands Act qui m'ordonnerait de quitter le terrain que j'occupe et qui prétendrait que je suis un squatteur.»

Quant à la famille Gafoor, également de Barkly, le fils Jonathan a obtenu une procuration de son père Serge, qui se trouve actuellement en Angleterre. Il conteste les démolitions prévues devant son domicile. Le litige sera entendu ce mardi 12 septembre devant le juge Madhub.

Calendrier du Metro Express en attente

Quoi qu'il en soit, le constructeur indien Larsen & Toubro n'a toujours pas soumis son calendrier de travail pour le projet du Metro Express aux autorités. C'est ce que l'express a appris dimanche d'une source proche du dossier. Le contrat étant de type Design & Build, le constructeur devra remettre le design du projet à partir ce lundi avant d'entamer les gros travaux.

En attendant, l'équipe de Larsen & Toubro débarque au fur à mesure que le chantier avance. Même si, officiellement, le chantier ouvre ce mardi, les choses s'activent à Richelieu avec le déblayage du terrain. L'endroit est considéré comme le «plus stratégique» pour accueillir le dépôt de trains.

Nettoyage terminé

Du côté des autorités, on affirme que le nettoyage est terminé. On ajoute que des travaux seront faits simultanément dans plusieurs endroits. Et que l'ouverture du premier segment du Metro Express est prévue en septembre 2019.