Burkina Faso: Pétanque LONAB - Les postiers, " heureux gagnants " du cinquantenaire

Les postiers remportent le trophée, plus 250 000F, le finaliste perdant se console avec 150 000F. Les formations classées 3e et 4e ont eu chacune 75 000F, et de 5e à 8e, 20 000F chacune, de 9e à 16e, 10 000F chacune.

Après avoir remporté le 1er jeu avec 3pts, les postiers n'ont jamais été rattrapés, mieux ils n'ont cessé de creuser l'écart, et au 8e jeu, ils menaient 12-5. Même si tout est possible en pétanque, les chances de l'AJPP de revenir à la hauteur étaient très minces, si bien qu'on attendait de voir le 9e jeu.

Les finalistes avaient pour noms, AJPP(Adama Compaoré, Adama Bougoupiga, Issouf Kaldou) et AS SONAPOST(Mamadou Touré, Ousmane Ouédraogo, Boureima Congo). En présence du DG de la LONAB, Simon Tarnagda, ils se sont âprement disputés le trophée, en 13pts gagnants.

