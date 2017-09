Madagascar: Gymnase couvert Mahamasina - Kakakaka kaiamba ravit les spectateurs

De belles interprétations avec une bonne dose d'humour et... la sauce a pris. Vendredi dernier, Eric, Honorat, Goth et Francis Turbo ont émerveillé le public.

Non, ils n'ont pas fait guichets fermés mais leur prestation a été saluée par les spectateurs. Goth, qui s'est laissé emporter par le moment, a entraîné le public dans une danse plutôt comique. Public qui, pour l'occasion, s'est pris au jeu, en revêtant pour quelques uns, leur patte d'éléphant et leur perruque. Kaiamba des années 60, 70 et 80 ont été au menu.

Les quatre compères, soucieux de faire connaître chaque titre, ont accompagné leur prestation de brèves introductions et explications afin que le public comprenne l'histoire racontée par chaque morceau et fasse mieux connaissance avec son véritable interprète. Des airs célèbres de compositeurs et groupes du Sud ainsi que des chansons Betsileo ont également composé le répertoire de ce « kakakaka kaiamba » qui a ravi les spectateurs.