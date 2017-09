Burkina Faso: 12e édition du SITHO - Le comité national d'organisation installé

« Le comité qui a été mis en place doit s'armer d'ardeur au travail afin de permettre aux partenaires et aux publics national et international, de découvrir les potentialités touristiques du Burkina Faso »,a-t-il dit, à travers 40 membres engagés dans l'organisation afin de faire de cette nouvelle édition, une réussite.

« Quand on parle d'intégrité au Burkina Faso, cela est lié à la dénomination même de notre nation et nous devons travailler à préserver cette valeur qui est assez forte », a-t-il affirmé. Pour le président du CNO, par ailleurs Secrétaire général du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, Stanislas Méda, le SITHO a pour mission essentielle de rendre visible la destination Burkina Faso et c'est dans ce cadre que le comité a été mis en place.

Pour ce12e SITHO, le ministre de la Culture, des Arts, et du Tourisme, Tahirou Barry, a dit mettre les petits plats dans les grands afin de pouvoir valoriser le tourisme interne au Burkina Faso. « Le comité d'organisation du SITHO 2017 doit s'engager résolument à réussir sa mission qui va concourir à assurer une meilleure visibilité du Burkina Faso, à mettre en évidence les potentialités touristiques de notre pays et surtout à donner un élan nouveau au tourisme interne », a-t-il laissé entendre.

A cet effet, le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Tahirou Barry, a présidé, le vendredi 8 septembre 2017 à Ouagadougou, la cérémonie d'installation du Comité national d'organisation(CNO) du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou (SITHO). L'objectif est de faire de la 12e édition du SITHO, un réel succès .Au cours de cette édition, il y aura des colloques, des expositions des différentes potentialités des différentes régions du Burkina Faso.

Le Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou (SITHO), se tiendra du 28 septembre au 1er octobre 2017 à Ouagadougou, sous le thème : « Tourisme interne : enjeux et défis ».

Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Tahirou Barry, a officiellement installé, le vendredi 8 septembre 2017 à Ouagadougou, le Comité national d'organisation(CNO) du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou (SITHO).

