Guinée: Elections en Guinée - Des questionnements autour du budget de la Céni

Ce matelas, c'est la caisse des dépenses communes, des fonds gardés pour gérer les urgences notamment. Et ce n'est pas une solution pour Alpha Ousmane Diallo, le vice-président de la commission Finances et député de l'opposition : « Si on prend le montant des dépenses connues, c'est 217 milliards. Comment voulez-vous pouvoir prélever ce montant de dépenses connues ? Et l'autre élément important, c'est que des bailleurs de fonds sont prêts à avancer. Mais le gouvernement refuse. Tout cela parce que le pouvoir en place ne veut pas que l'on organise les élections locales. »

Plus de 200 milliards manquent à l'appel. Mais tout est prévu, rassure Michel Kamano, le président de la commission Finances de l'Assemblée nationale : « Le gouvernement a compris que le montant qui est inscrit est insuffisant. Mais puisque la Céni n'a pas donné un budget, vous être ministre des Finances, on ne vous sommet pas de budget, vous imaginez un montant en mettant un matelas quelque part. »

