Nigeria: Une première couronne pour Plateau United

Plateau United FC de Jos est le nouveau champion du Nigeria. C'est un événement important pour le football de ce pays car c'est la première fois depuis 1972 et la victoire de Mighty Jets qu'une équipe de la ville de Jos parvient à monter sur la plus haute marche du podium.

Mighty Jets a été, en effet, le premier lauréat de la Ligue nigériane joué alors à six équipes. Bien que l'équipe ait ensuite évolué au niveau supérieur jusqu'en 1985, elle a été rétrogradée en la troisième division en 1994.

Après Mighty Jets, de nombreux clubs ont goûté au bonheur d'une couronne, en premier chef Enyimba International FC d'Aba et Rangers International d'Enugu, tous deux vainqueurs à sept reprises. Au bilan général, ces deux équipes précèdent Shooting Stars d'Ibadan (relégué en deuxième division à l'issue du championnat qui vient de s'achever), lauréat avec Iwuanyanwu Nationale d'Owerri cinq fois et Kano Pillars, quatre fois avec quatre titres.

Plateau United, également appelé "The Peace Boys" par ses fans, a été fondé en 1975 sous le nom de JIB Strikers mais a dû attendre la saison 2010/2011 pour accéder enfin à l'élite. Auparavant, le club de Jos s'était distingué en remportant la Coupe nationale en 1999.

Le club a bouclé une longue saison de 38 matches en signant 19 victoires pour 9 nuls et 10 défaites, inscrivant que 49 buts et en encaissant 25. Il précède de quatre points, un club inconnu à ce jour, le MFM FC (Mountain of Fire and Miracles, une organisation chrétienne pentecôtiste), fondé en 2007, en première Ligue depuis seulement la saison 2015/2016. Enyima termine troisième à cinq points.

Si Plateau United présente les meilleures statistiques, plus grand nombre de victoires, plus petit nombre de défaites, meilleure attaque et meilleure défense, le bilan général témoigne d'une compétition extrêmement serrée avec une moyenne de buts légèrement supérieure à deux par matches