Cameroun: Honneur au drapeau

Ils sont 1030 gendarmes et militaires. Ils ont été choisis parmi leurs collègues. Ils sont en route pour la République centrafricaine voisine.

Ils deviennent donc des porte-étendards du Cameroun dans le cadre de la mission engagée par l'Organisation des Nations Unies (ONU) pour un retour à l'ordre constitutionnel dans ce pays frère dévasté par des remous sociaux depuis plusieurs années. Ces hommes et femmes sont donc appelés à défendre l'image du Cameroun et de ses forces de défense dans une opération où les choses ne seront pas aisées pour eux. La cérémonie de samedi dernier se voulait donc plus qu'un simple au revoir. Au-delà du prestige de porter les couleurs du Cameroun sous la bannière des Nations unies, ils doivent donc comprendre que toute la nation, toute l'Afrique et le monde entier ont le regard rivé sur eux.

Pour cela, les maîtres mots doivent être discipline et honneur. Ils doivent plus que jamais briller par un comportement exemplaire. Mercredi dernier, sur le perron du Palais de l'Unité, l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en fin de séjour au Cameroun, S.E. Michael S. Hoza, à l'issue de l'audience d'adieu que lui a accordée le président de la République, Paul Biya, n'a pas manqué de louer le professionnalisme des forces de défense et de sécurité camerounaises sur le terrain de la stabilisation de la RCA. Ces hommes et femmes savent sans doute, mieux que quiconque, qu'ils n'évolueront pas sur du velours. Pour leur permettre de mieux appréhender leur tâche, le haut commandement a pris toutes les dispositions nécessaires à leur préparation pour ce type d'opération.

Ils ont donc les atouts qu'il faut pour réussir à ce nouveau challenge qui engage le Cameroun tout entier et dont la qualité des hommes et femmes est appréciée et reconnue dans les différents théâtres de maintien de la paix où notre pays a souvent été appelé à servir au nom de l'ONU. Tout au long de l'année que durera leur mission, ils devront servir avec en mémoire, la devise des forces armées camerounaises : Honneur et Fidélité.