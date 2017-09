Afrique: Mise en relief de la contribution d'Agostinho Neto à la libération de l'Afrique

Selon le directeur, les 195 photos exposées remémoraient les différents moments de la vie privée et politique d'Agostinho Neto, partagés avec diverses couches de la société civile angolaise et la coopération avec différents pays étrangers.

Interpellé par la presse, en marge de la cérémonie organisée à l'occasion de la Journée du Héros National, le directeur du Marketing et Communication de l'Entreprise "Kinlassa Su LDA", Gino Gilberto Simão, a dit que l'exposition rappelait également d'autres figures qui ont lutté pour libérer l'Afrique du joug et de l'oppression étrangère, tels que José Eduardo dos Santos (Angola) et Nelson Rolihlahla Mandela (Afrique du Sud).

Le nom de Neto a été évoqué durant l'inauguration d'une exposition de plus d'une centaine de photos, retraçant la vie et les réalisations du Père de l'indépendance de la République d'Angola.

Luanda — La contribution, engagement et dévouement de feu président angolais, António Agostinho Neto, aux diverses étapes du processus de libération de l'Angola, en particulier, et de l'Afrique en général, a été mise en relief vendredi par l'Entreprise "Kinlassa Su LDA".

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.