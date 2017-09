Afrique Australe: Les ambassadeurs en poste à Washington célèbrent le jubilé de la SADC

Washington — Les ambassadeurs des pays membres de la SADC en poste à Washington, ont célébré samedi, dans la capitale des USA, le vingt le 25è anniversaire de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe, organisation sous régionale fondée le 17 Août 1992 à Windhoek, en Namibie.

Organisée dans la résidence de l'ambassadeur angolais, Agostinho Tavares, la rencontre des diplomates accompagnés de membres de leurs familles, a été marquée par un échange d'impressions, suivi de la dégustation des mets typiques des pays membres de cette Communauté.

Dans son mot de circonstance, le chef de mission diplomatique d'Angola aux Etats-Unis a salué la présence à la fête des ambassadeurs de l'Afrique du Sud, du Botswana, de la République Démocratique du Congo (RDC), du Lesotho, du Malawi, de Madagascar, de l'Î Maurice, du Mozambique, de la Namibie, des Seychelles, du Swaziland, de la Tanzanie, de la Zambie et du Zimbabwe.

Pour leur part, les diplomates étrangers invités à cet événement ont félicité le peuple angolais pour la tenue, le 23 août dernier, d'élections générales "pacifiques" en Angola, et surtout pour la "maturité et le civisme démontrés" par les Angolais ce jour là, souhaitant "beaucoup de succès" au parti MPLA, vainqueur, et à son candidat à la présidence de la République, João Lourenço.

En ces 25 ans d'existence, l'action de la SADC, organisation dont le nom d'origine était Conférence de Coordination de Développement de l'Afrique Australe, avec comme sigle "SADCC", s'estime globalement positive. La Communauté, qui suit la globalisation en cours, est caractérisée par une dynamique constante de transformations politiques et économiques.

La réfection des infrastructures, la libéralisation du commerce, la défense, la sécurité alimentaire, ainsi que le développement humain et social et sa croissance, font partie des objectifs stratégiques de la SADC, organisation formée des pays anglophones, francophones et lusophones.