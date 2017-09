Cameroun: Tensions à Kouoptamo - Un mort, deux suspects interpellés

Nigeria-Cameroun, Sénégal-Angola, Maroc-Egypte et Tunisie-RD Congo seront les affiches des quarts de… Plus »

Suite à ce harcèlement, ces populations se sont soulevées et au cours des représailles, il y a eu mort d'homme. Le sous-préfet de Kouoptamo, le procureur de la République, le commandant de compagnie de Foumban et le commandant de brigade de Foumbot descendus sur les lieux, ont fait le constat et remis le corps à la famille. Une enquête a été ouverte et deux suspects ont déjà été interpellés. Le leader de la COC, David Mbombouo, recherché par les forces de l'ordre, est en cavale avec toute sa famille.

Jeudi dernier a été mouvementé dans l'arrondissement de Kouoptamo, département du Noun. Et pour cause, le jeune Adam Abass réputé être un bandit de renommée, selon les forces de l'ordre, a été retrouvé mort dans une plantation, la gorge perforée.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.