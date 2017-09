Mauritanie: Au sommet de l'OCI à Astana, le Président de la République appelle à la prise d'importantes décisions

Le président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a affirmé dimanche, à Astana, dans un discours prononcé au nom du Groupe arabe de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI), au cours de la cérémonie d'ouverture du Sommet islamique sur les sciences et la technologie, que tous les mauritaniens, arabes et musulmans s'attendent avec impatience à d'importantes des décisions et à leur matérialisation sur le terrain, afin de bénéficier davantage des sciences et de la technologie.

Ci-après, l'intégralité du discours du Président de la République:

Excellence M. Noursoultan Nazarbaïev, Président de la République du Kazakhstan,

Excellence M. Recep Tayyip Erdoğan, Président de la République turque, Président du Sommet de l'OCI,

Messieurs les Présidents,

M. le Secrétaire général de l'Organisation de la Coopération Islamique,

Mesdames et Messieurs,

Je voudrais d'emblée, adresser mes vifs remerciements et ma profonde reconnaissance, à mon frère, Son Excellence Noursoultan Nazarbaïev, Président de la République du Kazakhstan, et à travers lui, au peuple et au gouvernement Kazakhs, pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse.

Je saisis cette heureuse occasion, pour exprimer mes plus sincères félicitations à Son Excellence, pour l'organisation inédite par la République du Kazakhstan, du sommet de notre Organisation, dans la région d'Asie centrale ainsi que pour l'excellence tenue de cette rencontre.

Je suis également heureux, d'exprimer à Son Excellence, Dr. Youssef Ben Ahmed al-Othaimeen, secrétaire général de l'OCI, notre grande estime, pour les efforts d'organisation déployés en vue de la bonne préparation du présent sommet.

Excellences, Mesdames et Messieurs,

Conscients du rôle central joué par la science et la technologie, les dirigeants de notre organisation, l'OCI, ont décidé, lors de son 12e Sommet, tenu au Caire en février 2013, d'organiser un sommet islamique qui serait exclusivement dédié à la science et à la technologie.

La promotion de la science et de la technologie est constamment restée, une priorité pour les dirigeants arabes, eu égard à leur qualité de moyens uniques pour assurer le développement durable.

Le grand intérêt accordé à ce sujet s'est illustré dans les sommets arabes successifs, avec l'adoption de la stratégie arabe pour la recherche scientifique et technologique, au cours du dernier sommet arabe organisé à Amman en mars 2017.

Excellences, Mesdames et Messieurs,

Encourager la recherche scientifique et l'orienter vers les priorités de développement, accorder une importance à la formation professionnelle et travailler avec labeur en vue du transfert des technologies, renforcer la coopération scientifique, échanger les expériences et adapter les technologies pour s'harmoniser aux besoins de nos sociétés, constituent des objectifs nécessaires pour toute nation, œuvrant en faveur du progrès et de la prospérité.

Ce qui requiert de notre part, de développer une approche globale, pour hisser les performances de notre système pédagogique, en mettant l'accent sur la promotion de la science et de la technologie.

Les Etats qui ont accordé une priorité particulière à la promotion de la science, de l'invention et de la technologie et à leur application sur le terrain, ont connu des avancées croissantes sur la voie du développement durable. Ils ont également réalisé le bien-être et la prospérité pour leur peuple et élevé leur économie à l'échelle mondiale.

Le monde arabe et islamique dispose d'énormes potentiels humains et naturels, qui peuvent être orientés vers l'acquisition et le développement de compétences technologiques, pour nous permettre d'occuper, dans le concert des nations, la place qui nous sied. Au cours de longs siècles, le monde islamique a joué un rôle pionnier dans la promotion des sciences et des connaissances, et dans leur diffusion de par le monde entier.

Encore faut-il rappeler que les grandes citées islamiques étaient des centres polarisant les Oulémas, les inventeurs et chercheurs scientifiques, partout dans le monde.

Notre ère moderne connait aussi l'émergence de génies scientifiques sans pareil, de notre monde arabe et islamique, ayant réalisé les plus hauts niveaux d'excellence scientifique.

Excellences, Mesdames et Messieurs,

Le monde arabe et musulman est actuellement confronté à de dangereux défis sécuritaires et politiques dont les derniers sont les massacres et la chasse des musulmans Rohingya au Mianmar, ce qui requiert de nous, en plus de la condamnation et de la forte dénonciation, de venir en aide aux milliers de déplacés et de lancer un appel à l'intention de la communauté internationale afin de mettre un terme à cette tragédie humaine.

Trouver une solution permanente et globale à la première question des arabes et des musulmans, en l'occurrence la question palestinienne qui demeure une priorité pour nous et un pilier fondamental, dans l'avènement de la sécurité et de la paix dans la région et dans le monde.

Malgré tous ces défis, le monde islamique et ses forces vivantes aspirent à un éveil scientifique et technologique, contribuant à la modernisation économique et à la promotion sociale.

Excellences, Mesdames et Messieurs,

La Mauritanie, qui s'est illustrée à travers les âges, par ses traditions séculaires en matière d'acquisition des sciences islamiques et humaines et de leur diffusion dans la région du Sahel, du Grand Sahara et dans notre monde islamique, a adopté au cours des dernières années, une politique ambitieuse, dans les domaines de l'enseignement et de la formation professionnelle, visant à la promotion de la science et la technologie.

Les mauritaniens, à l'instar de tous les peuples arabes et musulmans s'attendent avec impatience à d'importantes décisions de notre présent sommet et à leur matérialisation sur le terrain.

Enfin, je souhaite plein succès aux travaux de notre sommet.