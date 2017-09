Tunisie: Service minimum !

Ben Romdhane, Chennoufi et Hdidane...

Mario Palma est un entraîneur qui a beaucoup de métier. C'est quelqu'un de gagneur, mais dans ces premiers matches, il a géré ses matches avec un peu de risque : quand on se fait accrocher par le Cameroun et aussi par le Rwanda pendant une mi-temps, ce n'est pas fort rassurant. Trac ? Difficultés au jeu intérieur ? Joueurs qui cachent leur jeu ? Dosage de l'effort ? On ne sait pas que cache Mario Palma, mais on est sûr de deux choses. D'abord, c'est quelqu'un qui aime faire jouer la majorité de l'effectif et dose ainsi ses ressources.

Et puis on a la même ossature de métier qui frappe fort pour la sélection. Mohamed Hdidane reste un joueur clef qui a eu plus de 25' de jeu, tout comme Makram Ben Romdhane aussi rayonnant dans les rebonds et les «pick and roll». Plus de 20 points marqués pour le premier contre le Rwanda et 15 pour le second joueur, il faut aussi parler de Chennoufi qui prend beaucoup d'importance dans les plans de Palma contrairement au passé. Les Selimene, Kenioua (toujours efficace et facile dans le rôle d'ailier et de meneur) , Abada ( de mieux en mieux sur le plan de la gestion du tempo en attendant plus), Ghayaza et Lehiani, ont été utilisés par Palma qui semble ne pas compter sur un cinq majeur.

C'est la grande transformation dans cette sélection par rapport à 2015 : on n'a plus trois joueurs qui disputent pratiquement 40' alors que d'autres ne jouent pas du tout ou jouent quelques minutes. Sur le plan défensif, ce n'est pas très rassurant surtout sous le panneau où nos adversaires ont eu des espaces pour marquer des paniers faciles ou pour permettre à leurs ailiers de déborder facilement. Dans ce genre de tournois, il faut gérer match par match , et avec la pression de gagner qui pèse sur les joueurs de Palma, ce n'est pas facile de cartonner dès le départ. Cette édition semble être celle des sensations. Le Nigeria a failli être piégé par la Côte d'Ivoire alors que le Maroc (une sélection qu'il faudra suivre) a gagné l'Angola.

C'est à partir des quarts de finale qu'on devra juger ce que vaut réellement notre équipe d e Tunisie. On aura à battu d'aujourd'hui trois jours de repos (le temps que les équipes qualifiées des deux groupes de Dakar arrivent ), les quarts se jouent le jeudi à la salle de Radès.