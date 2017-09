Tunisie: La liste prend forme

Nigeria-Cameroun, Sénégal-Angola, Maroc-Egypte et Tunisie-RD Congo seront les affiches des quarts de… Plus »

La Fivb a confié à Fethi M'kaouer, l'instructeur international et en reconnaissance de ses compétences qu'il ne cesse de prouver dans les séminaires qui se tiennent sous l'égide de l'instance internationale, la direction du stage de recyclage international regroupant des entraîneurs tunisiens, algériens, libyens et libanais. Etait présent également le DTN Kamel Rkaya en tant que responsable du centre international de la promotion du volley-ball situé à Tunis, qui a nettement contribué à la réussite de ce stage de haut niveau.

L'équipe de Tunisie féminine seniors a frappé, avant-hier à Béjaya, un grand coup en venant à bout de son homologue algérienne sur le score de trois sets à un (25-22, 20-25, 26-24, 25-20). Cette rencontre entre dans le cadre du tournoi zonal pour la qualification à la CAN Dames de Yaoundé. Les Tunisiennes devaient hier soir donner la réplique au même adversaire. Une éventuelle et seconde victoire serait sans doute suffisante pour les équipières de Nihel Kbaïer pour s'assurer du billet de qualification.

Le stage en Italie, qui s'est terminé samedi dernier, a beaucoup apporté sur le plan collectif aussi bien que sur le perfectionnement des automatismes. L'équipe s'est bien comportée dans ses quatre tests face à des clubs de valeur confirmée à l'image de Lupi Santa Gruce, Modéna et Palavalla Massa. Les camarades d'Ismaïl Maâla ont annoncé la couleur à trois reprises et se sont inclinés par deux sets à un lors de leur deuxième confrontation face à Modena.

On connaîtra le 23 septembre les deux qualifiés à l'issue du tournoi éliminatoire de la zone une (Afrique du nord) qui se tiendra à Tunis pendant trois jours et regroupera l'Algérie, le Maroc et la Libye.

