Tunisie-Guinée a déjà commencé

La page du nul méritoire (2-2) obtenu à Kinshasa contre la République Démocratique du Congo tournée, les regards se tournent désormais vers la prochaine échéance prévue le 7 octobre à Conakry contre la Guinée dans le cadre de la dernière ligne droite des éliminatoires de la coupe du monde Russie-2018.

Les Aigles de Carthage vont chercher les trois points chez le Syli National afin de prendre une option définitive sur le billet du Mondial. En fin de cette semaine, le président de la Fédération tunisienne de football, Wadie El Jary s'est réuni avec le sélectionneur national Nabil Maâloul, et avec le chef du département de l'Equipe nationale à la FTF, en présence aussi du chef du département de la communication et média à la FTF. L'ordre du jour étant les préparatifs du déplacement en Guinée, il a été décidé d'affréter un avion spécial pour le déplacement de la capitale guinéenne.

Mohamed Gharbi en éclaireur

Par ailleurs, comme cela avait été le cas pour «le safari» de Kinshasa, M.Mohamed Gharbi accompagné du cuisinier de l'équipe de Tunisie ira à la mi-septembre en éclaireur à Conakry pour s'assurer de la logistique (hôtel de séjour, bus pour les déplacements... ). Au lendemain de la réunion entre le sélectionneur et le président de la FTF, ce sont le staff technique, administratif et médical du Club Tunisie qui se sont réunis avec le head-coach Nabil Maâloul. Ils ont arrêté la date de début du stage pré-compétitif pour le 1er octobre. Quatre séances d'entraînement sont prévues les 1er, 2, 3 et 4 octobre.

L'équipe passera la nuit du 4 au 5 dans un hôtel de la capitale, avant le départ à Conakry qui se fera donc le 5 octobre à midi. Une séance de décrassage est prévue le jour même à Conakry, en plus d'une séance le lendemain à 16h15 sur le terrain central où se jouera le match. La rencontre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du monde groupe «A» Guinée-Tunisie est fixée pour le 7 octobre à partir de 18h00 (heure tunisienne). D'ailleurs, les rencontres de la 5e et 6e journée se joueront à la même heure dans le cadre du groupe A.

C'est ainsi que l'affiche Libye-République Démocratique du Congo se jouera à la même heure, soit à partir de 18h00 au stade Mustapha-Ben Jannet de Monastir. Il est à souligner que la fédération internationale, la Fifa, a confirmé que ce match se jouera bel et bien à Monastir, et ce, malgré les réticences de la fédération congolaise.

Maâloul à Marseille et à Alexandrie

Le sélectionneur national Nabil Maâloul suit de très près les internationaux. Il a effectué récemment un déplacement en France afin de suivre les deux joueurs de la sélection, Aymen Abdennour (Olympique de Marseille) et Wahbi Khazri (Stade Rennais).

Une semaine plus tard, Maâloul sera à Alexandrie pour suivre les internationaux de l'Espérance Sportive de Tunis et de l'Etoile Sportive du Sahel lors des rencontres aller des quarts de finale de la Ligue des champions d'Afrique EST-Ahly du Caire et ESS-Ahly Tripoli, toutes deux prévues à Alexandrie, en Egypte les 16 et 17 septembre.