Tunisie: Le CSS en réussite

Mais c'est surtout sa prestation fournie au cours de la seconde période de jeu qui lui a déblayé la voie vers l'excellence. Des rectifs, apportés à sa manière d'évoluer comme au niveau de ses deux compartiments du milieu et de l'attaque, ont eu raison finalement d'un adversaire évoluant sur son terrain et devant un public tout acquis à sa cause et qui ne manquait pas lui aussi d'arguments à faire valoir.

La rencontre a été disputée sur un rythme saccadé. De ce fait, les occasions de scorer au cours de la première mi-temps ont été bien rares, si bien que le jeu a été bien fade et sans jus. Et pour cause : des deux côtés, on a opté pour de longues balles, et des mouvements peu appuyés qui ont buté sur deux lignes défensives bien renforcées par le repli des joueurs des deux autres compartiments du jeu.

Une prudence excessive en sorte qui a oté au jeu tout son charme...

Des réajustements opportuns

Ce n'est qu'en deuxième mi-temps avec le but précoce réussi par le jeune avant sfaxien, Firas Chaouat, juste 20 secondes après la reprise, que le jeu s'est décanté. La rentrée de l'avant, Ndoye, du côté sfaxien, à la 68e de jeu, pour suppléer Marzoughui manquant de fraîcheur physique, a apporté plus de percussion et de lucidité aux mouvements des siens qui n'ont pas tardé à prendre une dimension beaucoup plus grande. Sokary, un des meilleurs joueurs sur le terrain, a concrétisé sa belle prestation par un second but.

Le secret du succès

En dépit de la résurrection de l'adversaire qui a joué son va-tout au cours des dernières minutes, ce qui lui a permis de réduire l'écart par Isika, suite à une action entachée d'hors-jeu, le CSS n'a pas dérogé à sa manière d'évoluer reposant sur un travail d'approche bien ficelé à travers des passes courtes, et une occupation rationnelle des espaces névralgiques du terrain, avec un Methlouthi, bien entreprenant sur le flanc droit, un Aouadhi, toujours omniprésent, aussi bien dans la couverture que la relance, et un Hannachi en régisseur. Cela sans compter la solidité apportée par le duo Meriah-Ben Salah (en dépit de la blessure que ce dernier a contractée au niveau de l'arcade sourcilière), au compartiment défensif. Le 3e but signé par N'doye a définitivement scellé le sort du match.

Tant bien que mal

Cette seconde victoire d'affilée, remportée par les «Noir et Blanc» sur un score aussi éloquent (la précédente s'est même concrétisée par un net 4 à 0 face à la JSK), fait du CSS avec l'EST, les deux équipes les plus performantes sur le plan offensif, avec 8 buts pour chacune d'elles à l'issue de la 4e journée, soit une moyenne de 2 buts par match; ce qui en dit long sur leurs potentialités intrinsèques, avec toutefois une mention spéciale pour les «Noir et Blanc» qui ont su comment surmonter les retombées a priori néfastes sur leur rendement, suite à la décision pénale infligée par la Fifa à leur encontre, et qui consiste à les empêcher d'opérer aucun recrutement tout au long des deux mercato, hivernal et estival de l'année en cours. Et, comme les portes des recrutements leur ont été fermées, ils ont eu recours au cru pour puiser des valeurs montantes, lesquelles n'ont guère manqué d'apporter le «plus» escompté à l'instar du gardien Mohamed Hédi Gaâloul, des demis Wahid Karoui et Oussama Amdouni et de l'avant Firas Chaouat, lesquels ou bien saisi la chance qui leur a été offerte pour apporter le «plus» escompté d'eux à l'équipe, et avec quelle dimension !

Pour le moment, l'effectif des seniors regorge d'autres valeurs montantes, qui ne tarderont pas a priori, elles aussi, à faire partie, tôt ou tard, de l'effectif disponible.

L'expérience semble bien galvaniser les dirigeants sfaxiens.

Une affaire à suivre...