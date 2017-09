Tunisie: Sans génie et sans envie !

Sifflets nourris, les quelques fans présents à Kairouan n'ont pas manqué de le faire savoir. Des «Marco, revois ton plan de jeu» ont ainsi jailli des travées. Bref, le temps de l'entente cordiale semble révolu! Et il y a forcément de quoi être en rogne.

Les partenaires de Atef Dkhili ont réalisé une prestation soporifique.

Indigne quand on arbore le paletot clubiste sur le dos !

Une faute professionnelle même. Avec seulement trois occasions franches, pas de quoi s'extasier, ni même espérer renouer avec le succès. Oui, c'est dramatique de l'aborder ainsi.

Et si certains puristes évoquent un jeu qui s'effondre au fil des minutes, encore faut-il avoir construit quelque chose !

Car, si la forme n'y est pas, le fond (de jeu) pas davantage. Préoccupant pour la suite. Excédés par tant de médiocrité, les inconditionnels n'ont pas mâché leurs mots.

Quant aux joueurs, rares sont ceux qui assument ce non-match, à la différence de nombre de leurs coéquipiers vite évanouis dans la tempête karouanaise. Un match compliqué face à des Aghlabides motivés ? C'est trop réducteur de le dire ! Ce fut tout simplement médiocre et inconsistant côté clubistes. En clair, le CA n'a rien fait, rien produit, à part provoquer un penalty et tirer une fois sur le poteau. Hormis ces deux temps forts, ce fut le néant !

Franchement, il faut l'avouer et l'affirmer sans ambages : le classement du CA reflète son niveau! Volet communication officielle et réaction d'après-match, on a encore eu droit à la même ritournelle : « On n'a pas été en mesure de faire la différence. On n'est pas aidé par les blessures. Il va falloir réagir.

Nous comprenons la déception des supporters». Doux euphémisme !

C'est vraiment hallucinant de constater que le CA est déjà rentré dans les rangs. Il semble être à sa place ! Celle d'un simple figurant. Maintenant, il est certes encore tôt pour affirmer que l'avenir est hypothéqué. Mais, à ce rythme-là, les Clubistes seraient avisés d'investir dans des rétroviseurs et éviter de s'enliser davantage! Pour le staff technique, il n'y a plus de temps à perdre. Au Parc A, certains n'ont pas passé l'hiver pour moins que ça...

Le spectre d'une saison ratée

Pour la seconde fois d'affilée, alors que la victoire semblait leur tendre les bras, les Clubistes baissent la garde et finissent par livrer une performance d'une pauvreté aberrante.

Battus par de valeureux Aghlabides, les « Rouge et Blanc » ont encore déçu. Ils ont de nouveau touché le fond, au risque de s'enfoncer dans une insondable crise et de basculer dans l'incertitude. Franchement, sans faire injure à quiconque et certainement pas à la JSK, l'info la plus stupéfiante de cette journée, c'est la défaite du CA à Kairouan.

Une défaite qui a rappelé un peu le CA-ST de la 3e journée, le spectacle en moins, l'ambiance en plus.

Pour revenir aux faits saillants, Le penalty raté de Darragi, ce sont des choses qui arrivent. Quant à ce tir sur le poteau du même Oussama Darragi, il aurait pu faire basculer le sort du match.

Ceci étant, n'oublions pas aussi que sur le but des locaux, Ben Dahnous et Christopher ont déjoué la vigilance de la défense. L'absence totale de marquage est juste hallucinante dans ce cas d'espèce. Parfois, on pourrait s'avancer à dire que cette équipe clubiste a soit totalement démissionné, soit lâché son coach, soit elle est tout simplement dépassée par les événements !

Ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas à la hauteur de la passion que suscite le Club Africain !