Tunisie: Ben Hatira débarque au CA

Nigeria-Cameroun, Sénégal-Angola, Maroc-Egypte et Tunisie-RD Congo seront les affiches des quarts de… Plus »

Comme attendu, la Jeunesse Sportive Kairouanaise a annoncé l'arrivée de quatre joueurs. Yassine Salhi et Mossâab Sassi ont signé pour deux saisons. Les deux autres joueurs à avoir rejoint la JSK sont Mohamed Laâouichi et Heithem Laâyouni. Ils se sont également engagés pour deux ans.

Intégré en seconde période dans l'effectif de l'OSB, le jeune attaquant Bahaeddine Brahmi a marqué le but de la victoire des Vert et Blanc à la 54'.

La période d'indisponibilité de l'international congolais, qui a été estimée à un mois dans un premier temps, pourrait se prolonger beaucoup plus. En effet, le joueur pourrait être touché aux ligaments croisés, ce qui l'éloignera des terrains pour les six prochains mois. Ondama va effectuer des examens médicaux supplémentaires pour déterminer la vraie nature de sa blessure.

Les rumeurs annonçant une séparation entre le Club Africain et l'entraîneur italien Marco Simone sont infondées. La deuxième défaite de suite subie par le Club Africain à une journée du grand derby face à l'Espérance Sportive de Tunis a fait que le coach est sur la sellette. Plus que les résultats décevants, ce sont le volume de jeu et la prestation des joueurs alignés qui n'ont pas donné satisfaction à une semaine d'un grand rendez-vous en quart de finale de la Coupe de la Confédération.

