Tunisie: Opération de simulation de présentation des candidatures

Notons que 27 autres opérations similaires seront organisées dans les différentes instances régionales, le 17 septembre, outre l'organisation de sessions de formation en faveur des cadres et agents de l'Isie. Le but est de réunir les conditions optimales aux différentes étapes du processus électoral, a estimé Ben Hassine.

Une salle a été équipée conformément aux normes et phases de l'opération de réception des demandes. Il s'agit en premier lieu de l'accueil et l'orientation, cette phase permet de recueillir des informations sur le représentant de la liste qui présente la demande de candidature, puis un espace de réception des candidatures aux élections municipales où la liste est inscrite sur le registre de la municipalité concernée, et ce, avant l'enregistrement électronique qui permet l'inscription des informations relatives aux candidats, la liste et sa nature.

Le président de l'Isie par intérim, Anouar Ben Hassine, a indiqué à l'agence TAP que cette opération vient couronner les étapes de formation ciblant les cadres et agents des instances régionales et intervient après la publication du guide des candidatures pour les municipales. Dans cette simulation, a-t-il dit, l'accent sera mis sur la présentation des différentes étapes de la réception des demandes de candidature aux élections municipales.

