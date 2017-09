Guinée: L'ONG Bhantal Maci offre des matériels scolaires aux écoles de la sous-préfecture de Maci

A quelques jours de l'ouverture des classes en République de Guinée, prévue le 15 septembre prochain, les écoles primaires de Maci bénéficient d'un don d'outils scolaires.

La cérémonie de répartition de ces fournitures scolaires s'est déroulée ce dimanche au siège de la commune Rurale de la sous-préfecture. Parents d'élèves, présidents des APEA, représentants par district de la structure Bhantal Maci, autorités locales et éducatives ont pris part au rendez-vous.

Ce geste de l'ONG Bhantal Maci vise à aider les élèves de la sous-préfecture à entamer la nouvelle année scolaire dans des bonnes conditions en termes de fournitures scolaires. 40 cartons de cahiers de cent pages, 20 cartons de cahiers de deux cent pages, 5 cartons de bics, 1 carton de craies blanches, 2 cartons de boites mathematicales et 1 carton d'ardoises sont les matériels offerts.

Pour ce qui est du coût estimé à 2084 dollars américain, soit 18 millions de franc guinéen, c'est l'ONG Bhantal Maci qui s'en est entièrement chargée. Quant à la répartition, elle a démarré dans l'après midi de ce dimanche et elle a été effectuée dans la grande salle de la bibliothèque sous-préfectorale, située à quelques pas du siège de la commune Rurale. Là, tout s'est passé sous la supervision du coordinateur délégué et l'un des membres du comité de suivi de « Bhantal Maci ». Dans son intervention circonstancielle, Ibrahima Maci Bah, membre du comité de suivi, a remercié les donateurs et demandé aux autres ONGs, évoluant au nom de Maci, de faire autant. Pour terminer, il a exhorté les receveurs de faire parvenir à destination les fournitures scolaires. C'est-à-dire les mettre à la portée des élèves.

A peine entré en possession des lots attribués à son district qui est N'Dantari, Mamadou Aliou Bah a immédiatement livré sa joie: << je suis débordé de joie pour l'ONG Bhantal Maci. Que Dieu bénisse de plus ses membres et qu'il continue à leur donner la possibilité d'aider au développement de Maci. Même si ce don ne peut couvrir le besoin entier de nos élèves en matière de fournitures scolaires, il soulage. Et puis c'est venu au bon moment. Vraiment merci à Bhantal Maci.>>

Chez l'ensemble des représentants de districts, la satisfaction manifestée était presque la même. Dans la répartition, l'effectif et le besoin par classe ont été les deux facteurs pris en compte. Aucune des écoles bénéficiaires n'a eu toutes les catégories de fournitures. Par exemple, pour l'école primaire de Tangan, il y a eu 356 cahiers de 100 pages, 416 BICS bleus, 155 bics rouges et en fin 29 boites mathématicales. D'autres établissements ont eu de craies blanches et d'ardoises uniquement. Généralement, c'est le cas au niveau des celles qui n'ont que seulement la 1 ère et la 2ème année. Bref, tout est fait de manière à ce que chacune de ces écoles ait son besoin primordial parmi les fournitures scolaires distribuées.

Bhantal Maci est une ONG qui s'active assez pour le développement de Maci. Dès après sa création en 2016, Bhantal Maci s'est attelée à l'équipement de tables bancs aux écoles qui en manquaient. Ce qui témoigne de son engagement à participer activement dans le financement du système éducatif de la sous-préfecture de Maci. Pour preuve, cette ONG finance actuellement la construction d'un lycée à Maci. Les travaux ont beaucoup avancé et ils se poursuivent. Bhantal Maci est une organisation à dimension internationale avec pour membres des ressortissants de Maci vivant un peu partout dans le monde.

A noter que la répartition a pris fin aux environs de 18h. Tel que prévu, la part de chaque district a été donnée au président de l'APEA de l'école qu'il abrite