Sénégal: Assemblée Nationale - Me Wade officialise sa démission

Revenant sur les raisons que l'ont amené à prendre cette décision attendue, Me Wade, qui s'est présenté comme ancien président de la République et député à l'Assemblée nationale, écrit: «je m'étais présenté à la compétition uniquement pour soutenir mon parti, le Parti Démocratique Sénégalais et notre coalition, Wattù Senegaal, dont j'étais la tête de liste pendant les élections législatives», explique le président Wade, avant de conclure: «mon parti, notre coalition et moi-même, avons constaté la fin de ma mission qui est terminée avec l'arrêt du Conseil constitutionnel publiant les résultats controversées des élections». Avec cette décision de l'ancien chef de l'Etat, c'est Toussain Manga, président de l'Union des jeunesses travaillistes libérales (Ujtl) qui devrait occuper le fauteuil.

