Guinée: Dinguiraye - A la découverte de la clinique "Sira", la plus fréquentée de la préfecture !

En termes d'assistance, actuellement j'ai besoin d'équiper très bien mes blocs notamment, le bloc opératoire qui n'est pas tellement au niveau de mes attentes. Ensuite, pour manque d'équipements je n'ai pas ouvert d'abord la salle d'accouchement. J'aurai souhaité l'ouvrir avant la fin de cette année 2017. Avec l'accompagnement des personnes de bonnes volontés, je pourrais bien les équiper. Au cas échéant, je me battrai pour trouver les moyens de les équiper. En tout cas, lorsque la salle d'équipement va être équipée je donnerai des soins gratuits en obstétrique, c'est-à-dire les césariens, les accouchements et même faire des consultations gratuites pour certains enfants de 0 à 5 ans qui seront également pris en charge.

Chaque structure a ses difficultés qui lui sont propres. Là, je suis chez moi, je ne peux pas voir un malade trainé dans ma cours par manque de moyens et lui laisser comme ça. Et ce sont des cas qui sont très fréquents chez moi ici. Donc, ces cas pareils sont traités gratuitement. Autre difficulté que j'ai rencontré est que des gens ont tenté de mettre leurs battons dans mes roues, mais cela ne m'a pas empêché d'évoluer. Je vous assure qu'ils ne pourront pas du tout.

Ce qui est beaucoup plus fréquent ici, ce sont des accès fébriles, surtout le paludisme grave. Ensuite, des anémies, la fièvre, des cas de chirurgies etc.

Dr Diallo : un secret, je dirais non. Laissez-moi vous dire que pratiquement depuis 2009, je suis à Dinguiraye, j'ai exercé en tant que médecin chef de la maternité. Durant cette période, j'ai eu à satisfaire beaucoup de malades. Aussi, j'ai eu a contacté beaucoup de personnes avec lesquelles j'ai tissé de très bon rapports ; il y' a également une confiance entre les malades et moi. Parce que vous savez, le médecin ne doit jamais mentir aux malades. Un médecin ne doit jamais chercher à tromper ses malades. Donc, pour moi c'est le travail bien fait il y a des années qui fait que j'enregistre beaucoup de patients. Mais, laissez-moi vous dire que les gens m'ont sous-estimé au début étant un contractuel. Donc, pour eux un contractuel ne peut pas évoluer. Mais à mon avis il suffit d'être bien formé. Je n'ai jamais triché dans mes études, j'ai même été lauréat au baccalauréat, je n'ai jamais acheté un diplôme. J'ai soutenu dans de bonnes conditions au service urologie, un service que beaucoup d'étudiants fiaient à l'époque. Une façon de vous dire que j'ai appris le sérieux très tôt, voici pourquoi les patients sont avec moi.

La clinique privée « Sira », située au quartier Bouriah dans la Commune Urbaine de Dinguiraye est la plus fréquentée parmi les structures sanitaires de cette ville. Pourquoi cette clinique privée enregistre autant de patients que les autres structures et même l'hôpital Préfectoral ? Quel secret dispose le médecin-chef de cette clinique ? Quelles sont les principales maladies qui y sont traitées ? Notre reporter a rencontré le responsable, Dr Mamadou Diallo communément appelé Dr Bouro. Lisez !!!

