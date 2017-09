Tanzanie: La Tanzanie confisque des diamants d'une valeur estimée à 29,5 millions de dollars

Les deux hauts responsables ont été priés de démissionner la semaine dernière par le Président John Magufuli, qui depuis son arrivée au pouvoir en 2015, a engagé un bras de fer avec les entreprises minières étrangères présentes dans le pays. Au mois de mars, le Président tanzanien a pris la décision ferme d'interdire toute exportation de minerais bruts non traités. L'interdiction cible notamment les minerais d'or, de cuivre, de nickel et d'argent.

Selon l'Agence de presse française, il s'agit de l'ex-ministre des Mines, George Simbachawene, qui était jusqu'à sa démission ministre d'Etat chargé des Collectivités locales, et de l'ancien patron de la société nationales des mines (STAMICO) Edwin Ngonyani, vice-ministre des Travaux publics et des transports.

