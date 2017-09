Sénégal: Finale de la coupe sénior 2017

Les prémices sont à lire dans la cohésion en gestation. Lors de la finale, Saliou Samb, le président du Stade de Mbour et Mbaye Diouf Dia, le président de Mbour Petite Côte ont fait dans la communion en invitant à la paix, à la concorde et à la sportivité, les joueurs des deux camps. Ils ont traversé ensemble la pelouse du stade Léopold Sédar Senghor pour saluer les supporters mbourois.

La victoire de Mbour Petite Côte a fait tous ses effets dans la ville de Mbour et particulièrement dans son foyer éponyme les quartiers Thiocé-Est et Santassou. Une ambiance carnavalesque a accompagné la venue des Pélicans. Ils ont présenté la coupe aux supporters et sillonné les artères citées plus haut à bord de leur bus ou à pied. Les jalons d'un futur climat d'entente entre les deux formations phares de la commune et du département de Mbour semblent jetés.

Si El Hadji Ousseynou Sidibé Diouf, le tonitruant et virevoltant latéral du Stade de Mbour a quitté le terrain à la 15ème minute de jeu suite à une blessure, son remplaçant Amdy Moustapha Bèye sera invité à sortir suite à son manque de prestance et ne répondant pas au choix technique de son coach.

La finale de la coupe du Sénégal 2017 a été remportée par une vaillante équipe de Mbour Petite Côte (MPC), très ingénieuse et réaliste. Elle avait en face une formation du Stade de Mbour passant à côté de l'essentiel. La stratégie concoctée par le coach stadiste Youssoupha Dabo n'a pas fonctionné comme l'auraient souhaité les supporters des rouge et blanc.

Une réalisation signée Benoit Toupane à la 35ème minute. Cela a été suffisant pour les Pélicans de signer leur premier succès sous ce label et leur second dans leur histoire car, leur ancêtre Touré Kounda devenu Mbour Petite Côte avait déjà gagné une première fois la coupe du Sénégal.

