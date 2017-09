Sénégal: Yakham Mbaye sur sa démission de l'APR - «J'ai repris ma liberté»

«Ma décision est plutôt personnellement. Hier, (samedi, Ndlr) j'ai été victime d'un énième malheur attentatoire à mon honneur par voie de presse. Après la cabale relative aux faux enregistrements, avec le traficotage de ma voix, mes détracteurs continuent de plus belle à vouloir nuire à ma réputation. Je me suis dit que la coupe était pleine. J'ai alors décidé d'arrêter, de reprendre ma liberté», tranche-t-il.

«D'ailleurs, relève le fondateur du quotidien Libération, je me suis longuement entretenu avec lui (Macky Sall, Ndlr) de cette décision». Et Yakham Mbaye de rappeler que ses relations avec le Chef de l'Etat ne datent pas de son accession à la magistrature suprême, le 25 mars 2012. «J'ai été avec le Président Macky Sall bien avant son arrivée au pouvoir.

«J'ai effectivement décidé de quitter l'Alliance pour la République (APR)», a confirmé Yakham Mbaye que nous avons joint au téléphoné. Toutefois, s'est empressé de préciser le désormais ex-Secrétaire d'Etat chargé de la Communication, cette démission n'a rien à voir avec le nouveau gouvernement. «Je tiens à préciser qu'une telle démission n'a absolument rien à voir avec la formation d'un nouveau gouvernement. Elle n'a non plus, absolument rien à voir avec mes relations avec le président de la République, qui sont au bau fixe», a-t-il soutenu.

