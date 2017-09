Tunisie: Coupe des nations de Pétanque - Les Diables rouges gagnent une médaille d'argent à Tunis

Nigeria-Cameroun, Sénégal-Angola, Maroc-Egypte et Tunisie-RD Congo seront les affiches des quarts de… Plus »

Elle a toujours ramené au moins une médaille à chacune de ses sorties. Ses athlètes ont ramené deux médailles (or et argent) aux championnats d'Afrique de la discipline au Tchad en 2015. L'un d'entre eux a gagné la médaille d'argent aux Jeux africains de Brazzaville. Les Diables rouges ont été classés 5e sur 48 pays pour leur première participation à la Coupe du monde de pétanque à Madagascar en décembre 2016, alors que la fédération avait préfinancé pour y participer. Avec plus de moyens, elle aurait peut-être pu faire mieux.

Reversés dans la coupe des nations, les Diables rouges ont pu saisir cette deuxième opportunité pour aller, cette fois, le plus loin possible. Ils terminent ainsi à la deuxième place, derrière le Bénin. Grâce à cette performance, la Fécoboule a confirmé ses acquis de l'olympiade écoulée.

