Congo-Brazzaville: Championnat national d'élite direct Ligue 1 - le match AC Léopards-AS Otoho prend l'allure d'une finale

Les hommes de Rémy Ayayos Ikounga pourraient réaliser leur deuxième doublé historique (Coupe du Congo+ championnat) s'ils remportent ce match capital. En cas de leur succès, l'écart entre les deux formations passera à six points et un seul petit lors de leur deux derniers respectivement face à Patronage Sainte-Anne et Nico-Nicoyé suffira pour que les Léopards de Dolisie remportent leur quatrième titre national après 2012, 2013, 2016. Les titres de 2014 et 2015 n'ont pas été attribués à cause de l'arrêt du championnat après la phase aller.

Lentement mais surement, on s'achemine vers le dénouement du championnat national d'élite direct Ligue 1. Ce dénouement pourrait se faire à deux journées de la fin de la compétition à l'issue du match qui mettra aux prises le leader à son dauphin. Et ce, grâce à la position des Fauves du Niari.

