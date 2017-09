Congo-Brazzaville: Rentrée scolaire 2017-2018 - l'Institut Saint-François d'Assise informe sur ses spécificités pédagogiques

Plusieurs travaux pratiques pour les sciences et les langues sont faits aux laboratoires. Les langues comme latin, l'espagnole y compris un cours sur les nouvelles technologies de l'information et la communication (NTIC) sont au programme.

Pour susciter les vocations et développer l'expression orale auprès des élèves, l'institution mise sur les travaux comme l'exposé en public et l'art théâtral.

En rapport avec les orientations du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation (Mepsa), l'institution forme les apprenants en vue de leur permettre d'acquérir des aptitudes générales à l'insertion socioéconomique, la création et le suivi des clubs de théâtre, d'athlétisme, de music.

« Nous demandons aux enseignants de rappeler aux élèves par exemple les valeurs civiques, la valeur de l'emploi et l'importance de l'art, de la faune, de la flore et de la propriété etc. Quand les chefs de classe sont élus par leurs camarades de classe au terme d'une campagne, c'est ça l'initiation à la démocratie », a expliqué Guy Cano, directeur de l'institut.

