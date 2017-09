Angola: Les Lions font le plein et héritent de l'Angola en quarts

L'équipe nationale du Sénégal a survolé la phase de poule de l'Afrobasket qu'il a bouclé hier, dimanche 10 septembre par un troisième succès dans la poule B. Après avoir exercé leur domination sur les Pharaons, les Lions ont sorti les griffes face aux Blacks Mambas de Mozambique qu'ils ont battu sur le score de (80 à 49).

Ce carton plein permet aux Lions du Sénégal de se rassurer devant leur public et d'engranger de la confiance à l'heure de rallier Tunis pour le match de quart de finale devant les opposer jeudi prochain à un ogre du basket continental. Il s'agit de l'Angola, classée 2ème place de la poule derrière le Maroc.

Le Sénégal a confirmé son statut de favori en s'offrant un carton plein à l'issue du premier tour de l'Afobasket organisé à Dakar et à Tunisie. Après avoir, la veille, surclassé l'Egypte, les Lions ont enchaîné hier, dimanche 10 septembre, en exerçant une nette domination sur le Mozambique (80-49). Dans cette ultime communion avec un public, la bande à Gorgui Sy Dieng a encore été un cran au dessus des Blacks Mambas rapidement dépassés par le jeu rapide imposé d'entrée par le Sénégal. Mohamed Faye, ne tarde pas à mettre son équipe dans le rythme avec une adresse presque insolente sur les tirs primés qui transporte le public et permet surtout aux Lions de se détacher à l'issue d'un premier quart temps de gala (19-12).

A cela, il faut noter l'agressivité défensive et le bloc d'équipe qui a eu un écho favorable dans le deuxième quart temps. Les Black Mambas s'appuient sur la force de pénétration de son meneur Geneto Ronaldo pour remettre son équipe à selle. Mais, le Sénégal tient le bon bout et déroule son jeu. Gorgui Sy Dieng en profite pour faire parler sa palette technique, dos au panier et les tirs à mi distance. Dans son sillage, le Sénégal est dans le bon rythme. Hamady Ndiaye se paie un «Alley Hoop» et un dunk acrobatique. Les Lions regagnent les vestiaires avec un écart de 20 points (38-18 ).

Au retour des vestiaires, les Sénégalais font le trou et portent l'écart à 25 points (48-23. 5e). Ils déroulent leur jeu et se font des politesses sous la raquette avec un Youssou Ndoye plus présent dans les phases offensives. Tactiquement en place, les Lions remportent largement ce quart temps (50-35). Le sélectionneur du Sénégal, Porfirio Fisac qui a encore largement tourné son effectif, laisse le soin à Louis Adams, Djibril Thiam et Antoine Mendy, très en verve d'asphyxier le Mozambique avec un corset de 29 points (69-40. 6e).

Débordés, les Blacks Mambas vont lever complètement le pied et laisser le soin à Malèye Ndoye terminer en roue libre et de boucler la partie sur la marque de 80 à 49. Mission remplie pour les Lions. Ils laissent du coup un message à leur adversaire mais aussi à un public qui ne l'accompagnera pas de la même manière sur les parquets de Tunisie om se dérouleront les matchs de quarts de finale. Ce jeudi 14 septembre, le Sénégal va affronter l'Angola.

Fiche technique

Maurice Ndour (n'a pas joué), Djibril Thiam( 14 points ; 3 rebonds), Thierno Ibrahima Niang( 5 points ; 1 rebond), Adama Louis Adams( 5 points ; 2 rebonds), Clevin Hannah (3 points ; 2 rebonds), Antoine Mendy(10 points ; 0 rebond), El Hadj Maleye Ndoye( 6 points ; 4 rebonds), Mouhamed Faye(10 points ; 5 rebonds), Cheikh Tidiane Mbodj( 3 points ; 8 rebonds), Hamady Ndiaye( 2 points ; 6 rebonds), Gorgui Sy Dieng( 14 points ; 6 rebonds), Youssou Ndoye (8 points ; 8 rebonds)

1er TOUR AFROBASKET 2017

Résultats 3e journée à Dakar

15 :00 : Egypte-Afrique du Sud (70-51)

14h30 : Maroc-Ouganda (79-70)

20h : Sénégal-Mozambique (80-49)

22h30 : Angola-Centrafrique (66-44)

Tunis

12 h 00 : Côte d'Ivoire- Mali

15h30 : Nigeria-Rd Congo (77-83)

18h : Tunisie- Guinée (64-59)

20h 30 : Rwanda-Cameroun (77-81)

Réactions

Profirio Fisac, Coach des Lions : «C'est une autre compétition qui va débuter à Tunis»

«C'est une autre compétition qui va débuter à Tunis. Chaque match est décisif et nous devons nous appuyer sur nous-mêmes. Il n'y aura pas l'appui du public comme à Dakar. Donc, c'est aux joueurs de faire la différence. Pour le cas de Maurice Ndour, le staff médical travaille avec le joueur et nous espérons le récupérer avant les quarts de finale. Il aime son pays et il est prêt à jouer»

Clevin Hannah Meneur des Lions : «Je n'a jamais vu un public aussi chaud»

«On a très bien joué en équipe et nous n'avons pas été égoïstes dans le jeu. Cela va être plus difficile, une fois arrivée en Tunisie. L'essentiel sera d'être collectif. Mes coéquipiers sont en train de m'aider pour être plus à l'aise dans l'équipe. Il y a des joueurs d'expérience qui ont l'habitude de jouer les grands matchs. Le public, c'est incroyable (...). Je n'ai jamais vu un public aussi chaud. Je vois ici au Sénégal avec des gens passionnés qui poussent l'équipe à donner le meilleur d'eux même».

Louis Adams Meneur des Lions : «Se concentrer sur notre objectif et dérouler notre jeu»

«Ce qui est plus important, c'était de gagner et de se concentrer pour le match de jeudi. Il faudra prendre match après match. A Tunis, le public va nous manquer mais il faudra se concentrer sur notre objectif et dérouler notre jeu».

Hamady Ndiaye, Pivot des Lions : «Rester en équipe et continuer le travail en Tunisie»

«Nous sommes très contents de cette victoire. On a eu un très bon comportement ici. Il y a maintenant du travail à faire. On doit être concentré et être en équipe. Le plus important, c'est en effet, de rester en équipe et continuer le travail en Tunisie. L'étape qui suit est beaucoup plus importante que celle-ci. Cela va demander beaucoup plus de travail. Si on est en équipe, tout est possible. Je n'ai pas encore une idée de notre futur adversaire, mais on va jouer de la même manière que à Dakar»

Maurice Ndour Pivot des Lions : «Il faudra se remobiliser»

«En Tunisie, une défaite sera synonyme d'élimination. Il faudra se remobiliser, se concentrer et d'aller le plus loin possible. Il faut que la nation se mobilise et nous soutienne même si nous sommes loin de Dakar. Le public va nous manquer mais c'est là où il faut se partager l'énergie. Il faudra être en équipe »

Affiches des quarts de finale : Les Palancas Negras d'Angola sur le chemin des Lions

Les quarts de finale de l'Afrobasket masculin se jouent ce jeudi 14 septembre, avec le Sénégal qui va rencontrer l'Angola et trois autres affiches connues à l'issue de l'ultime journée du premier tour disputée hier, à Dakar et à Tunisie. Tous les favoris sont là et se sont donné rendez-vous ce jeudi pour une place dans le dernier carré.

En faveur de leur 1ère place du groupe D, les Lions du Sénégal vont retrouver une vieille connaissance en quarts de finale. Les Lions affronteront l'Angola. Les Palancras Négras qui ont battu hier, à Dakar, la République centrafricaine (66 à 44) s'adjugent 2ème place du groupe B avec deux victoires contre une défaite face le Maroc. Enfin, la dernière rencontre du groupe D, s'est soldée par la victoire de l'Egypte sur l'Afrique du Sud (70-51). Les Egyptiens obtiennent le deuxième ticket de la poule D et affronteront en quart de finale le Maroc sortie 1er du groupe B après sa troisième victoire enregistrée hier, devant l'Ouganda (79-70).

Dans le groupe A, basée en Tunis, la Tunisie, hôte du tournoi est sortie première de sa poule A et retrouvera en quarts de finale le Nigeria. Les tenants du titre se sont contentés de la 2ème place devant la surprenante équipe du Rd Congo qui a signé son seule et unique défaite dans la poule A. Les Congolais retrouvent dans le dernier quart de finale le Cameroun qui a talonné le pays dans la poule C.