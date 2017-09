Tunisie: Les Tunisiens dépenseront cette année plus de 472 MD

Les Tunisiens vont dépenser 472,989 millions de dinars (MD), à l'occasion de la rentrée scolaire 2017-2018, qui aura lieu le 15 septembre courant, a indiqué le directeur général de l'Institut national de la consommation, Tarek Ben Jazia, à l'Agence TAP.

Il a précisé que ce montant a été calculé sur la base des données relatives au nombre d'élèves pour cette année, lequel va dépasser les 2 millions, ainsi que sur une enquête de terrain sur les prix qui a concerné 25 points de vente, dans le district du Grand-Tunis.

Cette enquête a révélé une importante augmentation, atteignant 20% dans certains cas, de la plupart des fournitures scolaires, par rapport à l'année dernière, et ce, à l'exception des livres scolaires, a-t-il fait savoir.

Les prix des fournitures importées ont enregistré la plus importante hausse en raison de la dépréciation du dinar par rapport aux devises étrangères, eu égard à la vente sur le marché local de nombreuses fournitures importées.

Augmentation du coût de la rentrée pour le cycle du primaire

D'après le DG de l'INC, les propriétaires des points de vente de fournitures scolaires contactés ont affirmé que de «nombreux fournisseurs vendent les fournitures scolaires invendues l'année dernière, plus cher cette année, arguant de la dépréciation du dinar.

Il a fait savoir que le coût de la rentrée scolaire pour le primaire (fournitures et livres scolaires seulement) variera de 42,280 à 83,890 dinars. Avec le cartable et le tablier, ce coût atteindra 91 dinars contre 79, l'année dernière. Pour un élève de la 6e année primaire, le coût dépasse 153 dinars. C'est ainsi que l'augmentation globale du coût de la rentrée pour le cycle du primaire est de l'ordre de 15 à 22%.

Pour ce qui est du collège, le coût de la rentrée variera entre 137,670D et 142,890 D. Pour un élève de la 7e année, il est estimé à 137 dinars contre 125, l'année écoulée.

Concernant le cycle du secondaire, il est évalué entre 137,050 et 148,255 D, alors que le coût estimatif pour la rentrée d'un élève au baccalauréat est de 147 D, contre 131 au cours de la rentrée 2016-2017. D'après l'INC, la hausse des prix des fournitures scolaires est estimée entre 9 et 12%, pour le collège et le secondaire.

Si l'on comptabilise tous les facteurs de coût : cartable, tablier, baskets et tenue de sport, frais d'inscription et abonnement scolaire (transport), le coût estimatif variera entre 200,530 et 288,055 D, par élève.

Les livres scolaires disponibles

M. Ben Jazia a assuré, par ailleurs, que les principaux livres scolaires sont disponibles cette année, dans les différents points de vente ainsi que le cahier subventionné, à l'exception de certains points de vente qui exposent principalement les fournitures importées (La Soukra, La Marsa..).

Il a appelé les consommateurs à n'acquérir que les fournitures scolaires nécessaires et à reporter l'achat de certaines autres au courant de l'année. Il a encore déconseillé d'acheter dans les points de vente non organisés et les étalages anarchiques, étant donné que la plupart des produits exposés ne sont pas conformes aux conditions de sécurité et de santé.

Il a encore averti que plusieurs fournitures contiennent des produits dangereux tels que les phtalates, le plastique, les solvants organiques (colle et blanco) et les métaux lourds. Tous ces produits peuvent se transmettre aux enfant à travers le toucher ou en les inhalant ou encore en les avalant.

Le DG de l'INC a encore conseillé aux cadres éducatifs de ne pas exiger des élèves l'achat de fournitures de certaines marques de luxe et de ne demander que les fournitures nécessaires.