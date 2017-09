Tunisie: Accusations d'acédie et autres péchés capitaux

Rescapés du commun et de l'anodin !

Acédie, orgueil, gourmandise, luxure, avarice, colère, envie. Pour d'Aquin, ce n'est pas une question de gravité à proprement parler mais par leur aptitude vicieuse à conduire vers d'autres péchés plus terribles. Nahed Belkhiria en use et en abuse, bien sûr, dans cet ouvrage tout en colère mais on découvre bien vite qu'elle préfère une autre classification ; celle-là compilée inconsciemment par Oscar Wilde, l'antithèse d'un saint.

Et là, nous avons une autre liste : stupidité, gloire, patience, bohème, regret, désir, pardon. Ils sont comme un écho aux 7 chapitres du livre, peut-être dans le désordre ; là où elle abonde sur les thèmes d'insécurité, de résurrection, d'acharnement, de transformation, de suspicion, de colère et de temporalité. Ce sont ses péchés à elle qui structurent ce roman singulier finissant par un chapitre sans chiffre ni partie pour brouiller les cartes et exorciser quelques rancœurs, y compris contre le cœur d'une mère accusée d'avoir manqué de lucidité dans le conflit de générations avec sa fille. Cela finit par une recette de bonheur dédiée à un bébé : le laisser à la merci de son libre-arbitre.

Exactement comme elle a réussi à le faire après toutes sortes d'explorations dont la description enjouée signifie que certaines ont été lourdes à porter, à la limite du supportable. Il a fallu qu'elle s'appuyât sur ce qui est solide à ses yeux : Lord Byron, O. Wilde, A. Rimbaud, V. Woolf. Elle leur adresse un hommage et un manifeste de ralliement : «Vous, rescapés du commun et de l'anodin, je vous rejoins !».

Raffinement, ingénieuse façon d'être

Le roman expose ainsi une personnalité aussi singulière que ces trous noirs dont nous parlent les astrophysiciens et qui ont la capacité d'engloutir la matière, un être qui fonctionne mieux en mode fille-fille qu'en mode fille-garçon, une femme dont l'essence vouée à la vie finit souvent par reprendre le dessus.

Elle ne le doit pas qu'à elle-même. Et c'est sur le même ton qu'elle parle des dizaines d'auteurs qui l'ont touchée à un moment ou un autre et de quelques personnes qu'elle a croisées et qui ont pesé sur son cheminement spirituel, si on peut appeler sa «quête» de la sorte. Une approche analytique froide et patiente où l'on aurait pu entendre, entre les centaines de lignes consacrées aux uns et aux autres, comme un cri désespéré : «Qui va m'étonner ? Qui va me passionner ? Qui va me sortir de cet Antarctique ?».

Car elle semble n'en savoir rien, oscillant entre le chaud et le froid, comme les divinités qu'elle appelle, l'un de soleil et l'autre de glace : «Mon Dieu égyptien est Amon Ra et mon Dieu scandinave est Odin». Elle oscille encore et encore entre Walkyrie et Houri, entre Katana et Glaive, entre Animus et Anima...

Elle savait que nous allions en venir à ces (ou ses) déséquilibres et elle nous livre le fin mot de l'histoire, son histoire de lutte contre les déracinements : c'est à la «tradition» d'Oscar Wilde qu'elle prend sa source et qu'elle définit son but: «Raffinement, ingénieuse façon d'être». Et c'est là que transparaît le sens de sa présence parmi nous, quelque part au seuil de cette folie respectée par Wilde.

Je suis née en couleurs gaies, 211p., mouture française