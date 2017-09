Sénégal: Les Lions vont continuer à jouer collectif, assure leur meneur d'origine américaine

Dakar — Clevin Hannah, le meneur sénégalais d'origine américaine, assure que les Lions du basket vont continuer à jouer collectif en restant concentrés dans la mesure du possible, pour la suite de l'Afrobasket 2017 (8-16 septembre).

"Nous savons que ça va être plus difficile une fois en Tunisie. L'optique est de rester concentré en jouant collectif, en jouant le plus dur possible en défense et en continuant le chemin ensemble", a-t-il déclaré dimanche soir en conférence, à Dakar, peu après la victoire du Sénégal sur le Mozambique (80-49).

Cette victoire est la troisième du Sénégal en autant de sorties. Les Lions avaient également remporté leurs deux premiers matchs contre l'Afrique du Sud (83-44) et l'Egypte (87-52).

Avec ces trois victoires consécutives en phase de poule, les Lions terminent à la première place de la poule D et se qualifient donc pour les quarts de finale. Ils doivent rencontrer l'Angola, jeudi, à Tunis, la capitale tunisienne qui abrite les poules A et c de l'Afrobasket 2017.

"Nous avons très bien joué comme une équipe, personne n'a été égoïste. C'est une équipe avec des joueurs d'expérience qui ont l'habitude de jouer des matchs difficiles. Je suis sûr qu'ils s'ajusteront au niveau auquel ils seront obligés d'être confrontés en quart de finale", a fait savoir le meneur des Lions.

Le basketteur américain naturalisé sénégalais a salué le soutien de ses coéquipiers et des entraîneurs pour son intégration, estimant qu'il lui faut un peu plus de temps pour s'habituer au style de basket pratiqué en Afrique.